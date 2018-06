La Fiscalia insisteix en els delictes del procés: «Va ser la crònica d'una rebel·lió anunciada»

El fiscal Fidel Cadena va sol·licitar ahir a la Sala penal del Tribunal Suprem que confirmi el processament de l'expresident Carles Puigdemont i de la resta dels investigats pel procés sobiranista a Catalunya en considerar que la seva actuació pot qualificar-se, parafrasejant Gabriel García Márquez, de ser la «crònica d'una rebel·lió anunciada». Per això demana que les conclusions de l'instructor de la causa, Pablo Llarena, es confirmin «en tots els seus termes».

Així ho van assenyalar fonts presents en la vista d'apel·lació celebrada ahir davant els magistrats Miguel Colmenero Menéndez, Alberto Jorge Barreiro i Vicente Magre, que van escoltar durant tres hores i mitja els arguments dels recursos d'un total de 16 processaments, a més del defensat per l'acusació popular exercida per Vox.

Durant la vista, el fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena es va manifestar a favor que la Sala confirmi els processaments pels delictes de rebel·lió, malversació de fons públics i desobediència i ha afirmat que el procés sobiranista de Catalunya ha estat la «crònica d'una rebel·lió anunciada», segons van informar fonts jurídiques presents.

Les defenses van al·ludir al nou moment polític (sense concretar si es referien al canvi de Govern), i fins i tot al fet que «el dret penal també és negociació» per insistir que tant el processament com les ordres de presó dictades per Llarena han de ser revocades. L'al·lusió a la negociació de les qüestions penals d'aquest cas el va realitzar l'advocat de l'exvicepresident Oriol Junqueras i altres investigats d'ERC Andreu Van den Eynde.

Els advocats defensors dels 23 processaments van insistir durant la seva intervenció davant la Sala en la falta de competència del Suprem per investigar aquest assumpte atès que actualment altres jutjats espanyols també ho estan fent, com és el d'instrucció número 13 de Barcelona, i perquè el fet que informes sol·licitats en ells acaben en el Suprem els produeix indefensió.

Segueixen insistint, segons les fonts consultades, en què no va existir la violència al·legada per les acusacions per sustentar el delicte de rebel·lió i que, molt al contrari, la qual cosa va existir el dia del referèndum il·legal de l'1 d'octubre va ser «repressió policial» enfront del «pacífic i fins i tot» comportament dels participants en la consulta. També van negar l'ús de fons públics que justifiqui un processament per malversació.

«Totes les defenses hem reiterat tant la falta d'indicis racionals del delicte de rebel·lió i del delicte de malversació com el cúmul d'irregularitats que s'han donat en tota la tramitació de la instrucció i pel qual diverses de les defenses hem sol·licitat la nul·litat de tota la instrucció i de la pròpia ordre de processament», va dir l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, als mitjans de comunicació al final de la vista.

Per la seva banda, el defensor de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull (els tres actualment diputats del Parlament) va ironitzar sobre el «gran èxit» que han tingut tots els recursos presentats a la Sala anteriorment, ja que tots ells han estat denegats. «Fa molts mesos que estem amb recursos, fent peticions que a nosaltres ens semblen absolutament legítimes i carregades de sentit comú i emparades en dret i no ens resolen res favorablement», va afegir l'advocat Jordi Pina.



Diverses diligències

Pina va aprofitar per recordar que sembla que el Tribunal Suprem té una «espècie de pressa» per acabar amb la instrucció, però encara així l'advocat va demanar al jutge instructor Pablo Llarena continuï practicant diverses diligències relacionades amb el setge a la Conselleria d'Economia de la Generalitat el passat 20 de setembre perquè les considera necessàries perquè es pugui celebrar un «judici amb totes les garanties».