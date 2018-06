L'extinent d'alcalde de Barcelona nega adjudicacions a dit pel 3%

L'extinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives va negar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas del 3%, José de la Mata, que es realitzessin adjudicacions d'obra pública a empreses a canvi de donacions a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i va assegurar que el sistema de licitacions de l'Ajuntament de la capital catalana «no permet» fer-ho donat el nombre de persones involucrades.

Així ho va explicar Vives, en qualitat d'imputat, davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que li va preguntar per la seva etapa com a regidor d'assumptes urbanístics i com a expresident de l'empresa pública Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals) durant l'etapa de Xavier Trias com a alcalde (2011-2015).

Segons va indicar Vives als mitjans de comunicació després de sortir de l'Audiència Nacional, durant l'interrogatori va afirmar que porta «desvinculat» de la direcció de CDC «des de fa 14 anys» i que ni llavors ni després va tenir «cap tipus d'informació «sobre possibles donacions a les fundacions del partit Catdem i Fòrum a canvi d'adjudicacions.

«Fora d'imaginació»



A més, va assegurar que un funcionament així estava «fora de qualsevol tipus d'imaginació» per part de l'equip de govern d'aquella època. «I segon, és que no és possible, només cal conèixer mínimament com funciona el sistema d'adjudicacions de l'Ajuntament de Barcelona per saber que és impossible fer-ho. Hi ha unes taules de contractació, hi ha molta gent involucrada... No es pot fer», va subratllar. Vives, que va dir haver-se tret «un pes de sobre» en declarar a l'Audiència Nacional, va insistir a preguntes de les parts personades que «ni hi ha hagut irregularitats ni pressió exercida» a l'Ajuntament de Barcelona des de CDC per concedir licitacions.

A més, l'advocat de Vives, Rafael Entrena, va remarcar que les donacions a les fundacions de CDC investigades en aquesta causa eren públiques i que va retreure que la Fiscalia «intenti vincular-les amb unes adjudicacions» assegurant «sense més» que aquestes licitacions són irregulars perquè prèviament hi ha hagut una donació. Per la seva banda, el director de Contractació de l'empresa Oproler, José María Saragossa de Pere, va admetre que la seva companyia va guanyar concursos de l'Ajuntament de Barcelona, però va destacar que també va perdre «molts» altres.