Puigdemont i els diputats a la presó demanen cobrar dietes del Parlament

JxCat va registrar un escrit al Parlament en què demana que Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull cobrin les dietes que corresponen als diputats per l'exercici de les seves tasques parlamentàries, en funció de la distància entre el seu lloc de residència i la cambra catalana.

En l'escrit, signat pel portaveu de JxCat, Albert Batet, es posa de manifest que a Puigdemont, que és a Berlín encara pendent de saber si és extradit o no a Espanya, així com els tres diputats en presó preventiva, no se'ls abona «part dels drets econòmics» previstos en el reglament del Parlament.

Segons JxCat, «els diputats tenen dret a percebre una indemnització per l'exercici de les seves funcions parlamentàries que varia en funció de la distància entre la seva residència habitual i la seu del Parlament de Catalunya i que té com a objectiu afrontar les despeses derivades de l'activitat com a diputats».

En concret, l'article 12.1 del reglament de la cambra estableix que els diputats «tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables, totes les quals aniran a càrrec del pressupost del Parlament i tenen caràcter d'indemnització per l'exercici de les seves funcions».

Puigdemont, Sànchez, Turull i Rull «mantenen, malgrat la seva excepcional situació, tots els seus drets com diputats, així com la plena facultat per exercir el vot» delegat, diu l'escrit.

«Els diputats afectats es troben en unes circumstàncies extraordinàries i res justifica el seu no pagament donat el caràcter indemnitzatori i la falta de norma o acord que l'exclogui», afegeix JxCat, que al·lega que en altres casos d'absència, com per exemple per malaltia, «mai s'ha procedit de forma similar», cosa que segons el seu parer suposa una «discriminació i diferenciació» de drets entre diputats.

Per això, JxCat sol·licita a la Taula que reconegui el dret dels diputats a percebre aquest concepte indemnitzatori i que es faci efectiu pel període en el qual no se'ls ha efectuat el pagament».

La portaveu de l'Executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar que el seu partit s'oposarà a la Mesa del Parlament que els diputats independentistes que són a la presó preventiva o a l'estranger fugits de la Justícia cobrin dietes per desplaçaments.

Cs s'hi oposarà



Després d'assenyalar que els desplaçaments «no es produeixen» perquè aquests diputats «no treballaran al Parlament», la líder del partit taronja a Catalunya va manifestar que «és d'autèntica vergonya que després de donar un cop d'estat, d'escapolir-se de la Justícia i de cobrar cada mes el seu sou de diputat, damunt vulguin cobrar les dietes». «Ens oposarem a la Mesa, ja està bé de pagar-los la festa», va declarar en la roda de premsa posterior a la reunió del Comitè Executiu de C's.

D'altra banda, la líder de Ciutadans a Catalunya va qualificar «d'absolutament absurd» que «l'independentisme es reafirmi a declarar persona non grata el cap de l'Estat"» Felip VI, com ocorre a Girona per decisió del Ple de l'Ajuntament.