Torra i Colau pacten obrir una etapa de diàleg i reactivar la comissió bilateral

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va coincidir ahir amb el president català, Quim Torra, en la necessitat d'obrir una etapa de «distensió i diàleg», sense deixar de denunciar «l'aberració» per la situació dels polítics presos, i tots dos han acordat reactivar la comissió bilateral.Colau va comparèixer ahir en roda de premsa després de la seva primera reunió amb el president català al Palau de la Generalitat, on s'exhibeix una pancarta amb el llaç groc a favor dels sobiranistes presos, igual que a l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa va explicar que, en les gairebé dues hores de reunió, va compartir amb Torra la necessitat de mantenir-se «ferms» en la denúncia de «l'aberració» per la violació de drets i llibertats en els sobiranistes presos, segons va dir Colau.

També van coincidir a ressaltar la situació «d'excepcionalitat» a Catalunya i la necessitat d'acabar amb aquest «període tan fosc» per obrir una nova etapa que «tots volem que sigui de diàleg i de distensió», va detallar l'alcaldessa. JxCat i ERC van registrar ahir una proposta de resolució per crear al Parlament una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, els seus efectes i conseqüències. La proposta preveu la seva tramitació pel procediment d'urgència extraordinària.