El govern espanyol descarta una reunió entre Felip VI i Torra

El govern espanyol descarta la possibilitat que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el rei Felip VI es reuneixin aquest divendres aprofitant l'acte d'inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, tal com Torra havia plantejat al monarca per carta. Torra proposava a Felip VI una trobada per donar-li a conèixer "com se sent una gran part del poble de Catalunya".

La Zarzuela ha enviat la carta a La Moncloa, seu de la presidència del govern espanyol, emparant-se en l'article 64.1 de la Constitució que diu que els actes del rei els referenda el president del govern espanyol. I La Moncloa ja ha donat a conèixer que no es produirà cap reunió bilateral entre el Rei i Torra. Segons l'entorn de Pedro Sánchez, tots tres coincidiran en l'acte institucional de la inauguració dels jocs, però "la reunió política serà entre Sánchez i Torra, amb data encara per determinar".

Respecte a la data d'aquesta reunió entre els presidents català i espanyol, la previsió del govern espanyol és celebrar la setmana que ve la trobada amb el lehendakari Urkullu que obre la ronda (segons ordre d'aprovació dels estatuts que apareix a la Constitució), per fer-ho previsiblement amb Torra la setmana següent.

La resposta de La Moncloa tanca el cercle que el president de la Generalitat havia obert amb l'enviament de la carta conjunta signada amb els expresidents Puigdemont i Mas on retreien al monarca el seu discurs del 3 d'octubre avalant la repressió policial. A la missiva els tres president demanaven "diàleg" i "arbitratge" per "recosir" les "ferides" arran de l'1-O.

La carta incorporava un paràgraf final signat només per Torra que demanava al Rei que trobés una estona divendres per reunir-se amb el president de la Generalitat i que aquest li pogués explicar "com se sent gran part del poble de Catalunya".

La Casa Reial ha fet un acús de rebut a la missiva i ha comunicat a Torra que l'enviava a La Moncloa emparant-se en l'article 64.1 de la Constitució que estableix que "els actes del Rei seran referendats pel president del govern espanyol", de manera que el monarca no pot ser considerat responsable d'aquests actes.



Crítica de Torra a Pedro Sánchez

Des del seu compte personal a Twitter, Torra s'ha fet eco de la reacció a la seva carta a Felip VI: "Si el Rei el dia 3 d'octubre va fer el discurs que va fer, autoritzat pel senyor Mariano Rajoy, ara per què el senyor Pedro Sánchez no l'autoritza parlar amb el president de Catalunya? Volem o no volem diàleg?".