El Parlament consulta els lletrats si abona les dietes a Puigdemont, Sànchez, Rull i Turull

La Mesa del Parlament va encarregar als lletrats del Parlament que estudiïn la petició per cobrar les pagues per desplaçaments dels diputats de JxCat a l'estranger (Carles Puigdemont) o presos (Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull).

Segons van explicar fonts parlamentàries, la petició d'aquests diputats es va abordar en la reunió d'aquest dimarts i, a proposta del president Roger Torrent i dels membres de JxCat i ERC, es va decidir «sol·licitar el criteri dels lletrats». Cs va apuntar en la reunió que no veu necessari recórrer al criteri dels lletrats per aquest assumpte «perquè és evident que ni els presos ni els fugits poden cobrar dietes per desplaçament quan no trepitgen el Parlament», van indicar fonts del grup.

En canvi, segons fonts de la formació de Puigdemont, JxCat va defensar la petició assenyalant que les pagues per desplaçaments es paguen com a complement salarial a tots els diputats «sense verificar on viuen ni si van al Parlament, estan malalts o de baixa maternal: es paga sempre i punt».

Però els serveis auditors del Parlament van considerar d'ofici que els diputats presos o a l'estranger no havien de cobrar pagues per desplaçaments tenint en compte que no es traslladen al Parlament, fet que JxCat exigeix esmenar.

Per a tothom



La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va reclamar ahir que la cambra apliqui «un criteri objectiu» sobre els diputats que poden cobrar dietes, ja que els que estan de baixa per malaltia o maternitat les cobren, «i no s'entén que exclogui els que estan a la presó o a l'estranger».

«ERC expressa la seva sorpresa i estranyesa pel fet que els presos polítics i exiliats que són diputats no estiguin percebent les mateixes remuneracions que la resta», va afirmar Anna Caula, que va demanar que primer «s'intenti descobrir» què és el que ha succeït i qui ha pres la decisió que no percebin «complements» com són les dietes. La portaveu republicana va confirmar que la diputada del seu grup que està de baixa per maternitat, Najat Driouech, segueix cobrant amb normalitat els complements i dietes.