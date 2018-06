Puigdemont trasllada la residència de Berlín a Hamburg «per seguretat»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va traslladar la seva residència de Berlín a Hamburg per motius de seguretat, ja que a la capital alemanya havia estat «increpat» en diverses ocasions i estava massa exposat.

Ho va explicar l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en una entrevista de 3/24 recollida per Europa Press, en la qual va defensar «adoptar mesures» com el trasllat de residència per protegir l'expresident. A més, va assenyalar que residint a Hamburg podrà estar «més a prop del tribunal» que ha de decidir sobre la seva extradició, el de Schleswig-Holstein. «És convenient que estigui a prop del tribunal, però també hi ha qüestions de seguretat», va insistir Cuevillas, que va afegir que a Berlín és massa conegut i ja havia patit episodis tibants. Puigdemont es va instal·lar a Berlín a l'abril a l'espera que finalitzi el procés d'extradició i amb l'objectiu de tornar a Waterloo al costat de la resta de dirigents.