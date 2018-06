Quim Torra i Pedro Sánchez es reuniran el 9 de juliol

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el proper dilluns 9 de juliol a les 11:30 del matí. Així ho ha anunciat l'executiu de l'Estat, que ha concretat que la trobada serà al palau de la Moncloa, seu del govern espanyol.

L'anunci de la tan esperada data arriba poques hores després que Torra hagués demanat també reunir-se amb el rei Felip VI i que, posteriorment, es donés a conèixer que aquesta trobada no tindria lloc perquè l'executiu de Sánchez no l'ha autoritzat. La reunió entre els dos presidents es ve preparant des que Sánchez va arribar al poder, amb el suport del Congrés i dels partits independentistes, i forma part del compromís amb el diàleg que han manifestat totes dues parts per intentar reconduir el clima polític a Catalunya.

L'executiu de Sánchez ha anunciat la data alhora que ha fet públic que, com havia dit, el primer president autonòmic amb el que es trobarà serà el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, que serà rebut a la Moncloa el proper 25 de juny a les 12 del migdia.