Santi Vila es dona de baixa del PDeCAT

Santi Vila s'ha donat de baixa com a associat del PDeCAT per "no interferir" en l'assemblea que el partit celebrarà al juliol.

Així ho ha comunicat aquesta setmana a la direcció del PDeCAT segons han explicat fonts pròximes a l'exconseller. Vila defensa que ara podrà mantenir amb "absoluta llibertat" la seva independència de criteri en el moment polític que es viu a Catalunya i a Espanya.

Així mateix, agraeix la confiança dipositada en ell per tantes persones al llarg dels últims anys, primer com a militant de CDC i després com a associat del PDeCAT. En aquest context, desitja sort i encerts a la direcció del partit i a tots els quadres i responsables territorials i d'àmbit de la formació.

Vila va manifestar la seva voluntat de liderar la llista del PDeCAT en les passades eleccions del 21 de desembre i va marxar del Govern de Puigdemont just abans de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre.

Des del mes de gener, Vila és director general d'Aigües de Banyoles