Torra «fitxa» l'historiador que viatjava amb Puigdemont quan el van detenir

El president de la Generalitat, Quim Torra, va incorporar com a coordinador de polítiques internacionals del Departament de la Presidència l'historiador Josep Lluís Alay, una de les persones que acompanyaven l'expresident Carles Puigdemont al cotxe quan va ser detingut a Alemanya el passat 25 de març.

Des del seu compte personal a Twitter, Alay va agrair el nomenament: «Em sento honorat per la confiança que m'ha donat el president Quim Torra per formar part del seu equip a partir d'ahir com a coordinador de polítiques internacionals de Presidència, per contribuir a una Catalunya lliure, pròspera i oberta al món».

«Gràcies pel teu compromís»



També en un tuit, Torra va celebrar la incorporació: «Quina sort que ens acompanyis en aquest camí, Josep Lluís Alay! Gràcies pel teu compromís, ara i sempre». Alay manté una estreta relació d'amistat amb Puigdemont, a qui acompanyava en el vehicle que el traslladava des de Finlàndia quan va ser detingut en entrar a Alemanya al març.