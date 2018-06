Picabaralla entre la consellera Borràs i Sierra (Cs) al Parlament

El portaveu adjunt de Cs al Parlament, Fernando de Páramo, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, s'han barallat aquest dimecres pels incidents que es van produir el 7 de juny en un acte d'homenatge a Cervantes a la Universitat de Barcelona organitzat per Societat Civil Catalana (SCC).



L'intercanvi de retrets ha generat diversos aplaudiments d'una i altra banda: els 36 diputats de Cs han mostrat un exemplar del Quixot, al qual Borràs, una experta del llibre de Cervantes amb publicacions acadèmiques sobre el tema, ha replicat: "Espero que se l'hagin llegit tots --ella ho ha fet--. És el millor homenatge que es pot fer al Quixot", els ha etzibat per sorpresa dels taronges.





Quan C's entra en escena per fer el circ al Parlament, no hi ha millor manera per respondre que la ironia. Atents a la intervenció de la consellera @LauraBorras, és genial!! pic.twitter.com/YaI1cAJcW8 — Joan Mangues (@jmangues) 20 de juny de 2018

Picabaralla amb Sierra (Cs)

A l'inici d'una interpel·lació, la diputada Sonia Sierra (Cs) també s'ha queixat de Borràs per "donar lliçons" amb el seu "supremacisme habitual" en "no voler condemnar" la suspensió de l'acte a la UB. En demanar torn de paraula a la tarda per al·lusions, Borràs ha lamentat que Sierra utilitzi de forma "incorrecte" el terme 'supremacisme' i n'ha llegit el significat del diccionari: "Ara saben què vol dir, la ignorància es pot disculpar però la mala fe retrata més qui la utilitza", ha etzibat Borràs. Sierra li ha replicat i ha insistit que és una "mostra de supremacisme" que la consellera "doni per fet" que els diputats de la formació taronja no se s'han llegit l'obra de Cervantes. En tornar a retreure-li el manifest Koiné, Sierra ha resolt: "Si això no és supremacisme ja m'explicaran què és", ha sentenciat.