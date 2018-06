Condemnen l'alcaldessa de Berga a sis mesos d'inhabilitació per no despenjar l'estelada

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 540 euros l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), per no haver despenjat la bandera estelada durant dues convocatòries electorals el 2015, malgrat el requeriment de la Junta Electoral. Es tracta de les mateixes penes que la fiscalia havia demanat a la jutgessa. Venturós, condemnada per un delicte de desobediència, va ser jutjada per aquest cas el 21 de maig passat.

La sentència, però, no és ferma i el seu advocat, Benet Salellas, ja ha confirmat que molt probablement la recorreran a l'Audiència de Barcelona. En cas que, d'aquí a uns mesos, el tribunal provincial confirmi la condemna, l'alcaldessa decidirà aleshores si la desobeirà o no. "La decisió es prendrà un cop estudiada la sentència", ha dit Venturós aquest matí en un tuit. El mateix 21 de maig, a la sortida dels jutjats, però, ja va anunciar la seva intenció de fer-ho.

La sentència considera provat que la Junta Electoral de zona de Berga va notificar el 25 de setembre del 2015 a l'alcaldessa que havia de retirar la bandera estelada, ja que el dia 27 se celebraven eleccions al Parlament. La bandera, però, va continuar onejant els dies 26 i 27, jornada de reflexió i dia de les votacions, respectivament.

El mateix va passar amb les eleccions espanyoles del 20 de desembre del 2015. Segons la sentència, la notificació de retirar l'estelada li va arribar el mateix dia 20, a les 16.45 hores. Segons la sentència, Venturós no ho va fer, i van hvaer de ser els Mossos d'Esquadra qui retiressin la bandera a les 18.30 hores.

Durant el judici, Venturós va defensar la presència de la bandera estelada per donar compliment a un acord majoritari del ple municipal de Berga, un acord que no ha estat revocat per ningú. Venturós també va denunciar que és víctima d'un "judici polític".