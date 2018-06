El presumpte estafador de dones al·lega que sempre va voler tornar els diners

Albert C., l'home acusat d'enredar presumptament 25 dones per quedar-se els seus diners, va negar ahir que estafés una exnúvia que el va denunciar el 2015 perquè «en tot moment» tenia la intenció de tornar-li els 2.280 euros que ella li va deixar.

Albert C. va acudir ahir de nou a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per ser jutjat per les denúncies d'estafa presentades per dues dones a les quals suposadament va estafar per quedar-se els seus diners, entre els anys 2015 i 2016, tot i que el segon d'ells s'ha suspès a petició de la defensa perquè s'aporti a la causa el seu historial psiquiàtric i sigui examinat per un forense.

Segons va explicar l'advocat d'Albert C. als mitjans, el seu client compta amb 25 denúncies de dones que l'acusen d'haver-les seduït per quedar-se amb els seus diners, tot i que segons la seva versió totes elles són a causa d'una campanya impulsada per una exparella del processat a través d'una pàgina web.

En el primer dels judicis celebrats en què Albert C. estava acusat d'estafar una dona a la qual va demanar diners adduint que havia patit un accident i havia de ser operat, l'acusat va argumentar que la seva intenció sempre va ser tornar els diners deixats a la denunciant i que així ho va fer mesos després.

La Fiscalia demana dos anys i sis mesos de presó per a Albert C. per aquesta presumpta estafa, ja que l'acusat va acabar tornant els diners una vegada va saber que la denunciant havia iniciat accions legals contra ell.