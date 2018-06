El PSC arriba a l'alcaldia de Badalona amb el suport del PP i de Ciutadans

El candidat socialista a l'alcaldia de Badalona, Àlex Pastor, va desbancar ahir l'alcaldessa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) al capdavant del govern municipal, mitjançant una moció de censura amb el suport dels vots del seu partit (3), els del PP (10) i els de Cs (1).

Malgrat la incertesa mostrada pel líder del grup municipal del PP, Xavier García Albiol, fins a poc abans de la votació, finalment els populars van mantenir el seu suport a la moció de censura presentada pels socialistes i, al costat de Cs, han aconseguit posar fi a l'alcaldia de Sabater i nomenar Pastor com a nou alcalde.

La votació va comptar amb els vots negatius dels dotze regidors de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PDeCAT i de la regidora no adscrita, Conxita Botey, mentre que el regidor d'Units per Avançar, Jordi Subirana, s'ha abstingut.

El PSC aconsegueix així recuperar l'alcaldia de Badalona, la quarta ciutat catalana en nombre d'habitants, després d'haver-la governat durant diverses dècades fins que el 2010 la va perdre a mans del PP de García Albiol, que el 2015 va ser al seu torn rellevat per Dolors Sabaté amb Guanyem en Comú.

Guanyem en Comú és una candidatura en la qual conflueixen diferents entitats i partits d'esquerres, com la CUP, Podem, exmembres d'Iniciativa, comunistes i Revolta Global, que ha governat aquests anys a Badalona amb 10 regidors sobre 27.

En el seu discurs d'investidura, Pastor ha deixat clar el paper transitori del seu govern, que durarà fins a les eleccions municipals de 2019: «donarem a la ciutadania la tranquil·litat política perquè en poc menys d'un any puguin tornar a decidir la composició d'aquest ple».

«Un any no és molt de temps»



El nou alcalde de Badalona va ressaltar que «un any no és molt de temps», però va assegurar que està convençut que serà suficient per «tornar a la ciutat la centralitat política» i «per donar un impuls a la ciutat i a les assignatures pendents, que no són poques».

Pastor va assegurar que vol ser alcalde «de tots i totes les veïnes d'aquesta ciutat», i per això ha anunciat que una de les primeres mesures que prendrà serà reunir-se amb la resta de forces polítiques del ple per «analitzar les discrepàncies i consensos» respecte a les mesures que hauran de prendre en aquests deu mesos.

El PSC només compta amb tres regidors per formar govern i, de moment, tant Cs com PP han deixat clar que no formaran part del nou govern municipal. En aquest sentit, Pastor va assenyalar que esperen poder governar «amb l'ajuda de la major part dels grups municipals que ens vulguin donar suport», però també va destacar que «si ha de ser només amb tres regidors, serà així».

«Ens deixarem la pell intentant dialogar amb tots», va manifestat el nou alcalde de Badalona. La fins ara alcaldessa, Dolors Sabater, va assegurar que accepta el resultat de la moció de censura, encara que no comparteix «la maniobra» que han dut a terme PSC, PP i Cs per generar un canvi de govern abans de les eleccions municipals del 2019.