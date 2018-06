Torra estudia fórmules per evidenciar divendres el seu desacord amb el rei Felip

El president de la Generalitat, Quim Torra, està sospesant fórmules per evidenciar demà el seu desacord amb el Rei pel paper que ha jugat des de l'1-O, aprofitant la visita de Felip VI a Tarragona per a la inauguració dels Jocs Mediterranis.

La vigília de la cerimònia d'inauguració que tindrà lloc al Nou Estadi de Tarragona, Torra ha viatjat a Berlín per reunir-se amb el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, i després de la trobada no ha volgut revelar quins són els seus plans: "Demà comunicaré la decisió que acabarem prenent", ha tancat.

Ahir, Torra va enviar una carta al Rei, signada conjuntament amb Artur Mas i Carles Puigdemont, en què destacava que la inauguració dels Jocs Mediterranis és una "oportunitat" per "reparar i recosir allò que la violència, la repressió i la persecució contra el referèndum de l'1 d'octubre van provocar".

La carta contenia una postdata, signada només per Torra, en què demanava al Rei una reunió aquest divendres per exposar-li la situació que es viu a Catalunya, però el cap de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín, en nom de Felip VI, va traslladar la missiva al president del Govern, Pedro Sánchez, que no preveu que es produeixi aquesta trobada sol·licitada pel president.

Al llarg de les últimes hores, Torra ha estat sospesant les diferents opcions que té a sobre de la taula, des de plantar al Rei i no acudir a la inauguració dels Jocs Mediterranis, com li reclamen la CUP i altres sectors de l'independentisme, fins a assistir a la cerimònia i explicitar allà el seu malestar amb un gest.

En circumstàncies normals, sense la incertesa derivada de l'actual tensió institucional, el president del Govern i el president de la Generalitat podrien saludar el Rei en arribar en cotxe oficial al Nou Estadi de Tarragona, abans de procedir a la salutació protocol·lària amb la resta d'autoritats.

En aquests instants previs a la cerimònia, que està previst que comenci a les 21.00 hores, i abans d'accedir a la llotja, podria haver-hi una conversa informal en què Torra traslladés la posició crítica amb el Rei que ha exposat als últims dies.

No obstant això, tenint en compte que no hi haurà oficialment una trobada entre Torra i el Rei, el president català, en cas d'acudir a Tarragona, podria optar per un gest encara més explícit, com evitar saludar Felip VI en arribar a l'estadi o mostrar el seu distanciament a la llotja.

Avui, des d'Alemanya, Torra no ha volgut donar pistes sobre com pensa afrontar la visita de demà del Rei a Catalunya, encara que sí que s'ha reafirmat en les seves paraules d'ahir precisament des de Tarragona, on li va exigir una "rectificació" del seu "ofensiu" discurs del passat 3 d'octubre i va afirmar: "Esperem que si Felip de Borbó té voluntat d'inaugurar uns Jocs també tingui la responsabilitat d'escoltar els catalans".

Torra ha insistit avui a destacar el "profund disgust" de la societat catalana en veure que "no hi ha hagut cap tipus de disculpa" per part del Rei pel seu discurs televisat dos dies després de l'1-O, en el qual va advertir que, davant la situació "d'extrema gravetat" a Catalunya, els "legítims poders de l'Estat" havien d'assegurar "l'ordre constitucional".

De la seva banda, des de Valls (Alt Camp), el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha garantit el suport del grup parlamentari a la decisió que prengui Torra, sigui la que sigui, però ha considerat que, després de la seva oferta sense èxit de reunir-se amb el Rei, no s'ha d'"anar a ploriquejar una resposta ni un gest que es pugui interpretar de qualsevol manera en un acte públic i de la dimensió que té l'obertura dels Jocs Mediterranis".

Paral·lelament al que passi en la cerimònia d'inauguració, els anomenats Comitès de Defensa de la República (CDR) a Tarragona ja s'estan mobilitzant per protestar per la visita del Rei i han convocat actes de protesta hores abans de l'inici de l'acte oficial.

A través de les xarxes socials, els CDR han fet una crida a portar roba de recanvi i eines per fer soroll, mentre que l'ANC ha convocat una concentració de protesta, encara que en el seu cas no vol portar a terme cap boicot als Jocs ni convocarà cap acció que dificulti l'èxit esportiu d'aquesta cita.

De la seva banda, els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu que adequaran a les necessitats que sorgeixin per garantir la seguretat pública, segons fonts policials.