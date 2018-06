Torra es reunirà amb Puigdemont avui a la capital alemanya

El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà avui a Berlín amb el seu antecessor, l'expresident Carles Puigdemont. Fonts del Govern català han explicat que es tracta d'una trobada en línia amb la voluntat dels dos polítics de mantenir un contacte habitual al llarg de la legislatura.

Serà una reunió discreta, just el dia abans de la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona, en la qual podrien coincidir Torra i el Rei, tot i que el president català encara no ha decidit si acudirà. Ahir mateix, Torra, va enviar una carta al Rei en la qual li demanava aprofitar la visita per reunir-se.