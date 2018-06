Arxiven la querella contra cinc exministres per Castor

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va arxivar la querella contra cinc exministres, dos exalts càrrecs i dos empresaris més, entre ells el president d'ACS, Florentino Pérez, després de descartar qualsevol delicte penal en la construcció del magatzem subterrani de gas Castor, a Alcanar.

En un acte conegut ahir, la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 adopta la versió de la Fiscalia en considerar que l'obra no respon a una idea «aïllada ni peregrina» sinó que es va deure a una política prèviament planejada des de 2002, abans fins i tot que els querellats accedissin als seus càrrecs.

Contra això ja es van pronunciar l'Observatori del Deute en la Globalització, Xnet i l'Institut de Drets Humans, que en un comunicat van anunciar que recorreran la decisió. Segons la jutge «no sembla que l'actuació estigués guiada per un afany de perjudicar els interessos de l'Administració, adoptant resolucions injustes, arbitràries o manifestament contràries a la llei», sinó que va ser «raonada i documentada».

Diferents fases del projecte



Tal com consta en l'acte, no es desprèn que les resolucions adoptades durant les diferents fases del projecte -que van signar els querellats- es dictessin al marge del procediment establert.

La magistrada indica que l'actuació de les persones contra les quals es dirigeixen les acusacions pot ser discutida jurídicament, però recorda que les discrepàncies van ser resoltes per la via contenciosa administrativa.

D'aquestes resolucions -apunta- es desprèn la complexitat del problema i la falta de doctrina jurisprudencial però «en cap cas» que les resolucions impugnades «pequessin d'una il·legalitat evident, patent, flagrant i clamorosa», per la qual cosa descarta qualsevol possible delicte de prevaricació. Termes similars als que utilitza respecte a la suposada malversació i frau a l'Administració, en «no desprendre's» que els querellats hagin trencat els seus deures.

En concret, la querella es dirigia contra els exministres socialistes Joan Clos i Miguel Sebastián, que van ocupar la cartera d'Indústria; Magdalena Álvarez, titular de Foment, i Elena Espinosa, d'Agricultura; així com contra José Manuel Soria (PP), per la seva etapa a Indústria. Interposada per presumptes delictes de prevaricació, estafa i frau a l'Administració.