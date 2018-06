Condemnen a sis mesos d'inhabilitació a l'alcaldessa de Berga

Una jutge va condemnar ahir l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, a sis mesos d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte de desobediència en no haver despenjat l'estelada de la façana municipal a les eleccions autonòmiques i generals del 2015.

En la sentència, que es pot recórrer davant l'Audiència de Barcelona, la titular del jutjat penal número 2 de Manresa imposa a l'alcaldessa la pena d'inhabilitació sol·licitada per la Fiscalia, en considerar que Venturós no podia al·legar que complia un mandat del ple per no retirar l'estelada, ja que la llei obliga a protegir la «neutralitat política» dels poders públics durant els períodes electorals.

En el judici, celebrat el passat 21 de maig, Venturós, que va arribar a ser detinguda pels Mossos d'Esquadra, va al·legar que la «legitimitat popular està per damunt de la legalitat establerta».