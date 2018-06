Cunillera: «No em fa por el diàleg ni la recerca de punts d'acord»

La nova delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha pres possessió del seu càrrec en un acte on ha aprofitat el seu discurs per apostar clarament pel diàleg i la negociació entre administracions. "No em fa por el diàleg ni la recerca de punts d´acord", ha sentenciat. I és que Cunillera aposta per liderar una Delegació "oberta, transparent, amb compromís de diàleg, amb lleialtat institucional, i que sigui una continuació de la voluntat del nou govern d´Espanya d´obrir una nova etapa en les relacions polítiques, especialment en el context català". En aquest sentit, ha remarcat que creu que l´executiu del president Pedro Sánchez "obre una finestra d´oportunitat per establir un nou marc de diàleg que entre tots s´ha d´aprofitar".

El primer discurs de Cunillera després de prometre el càrrec –en català i amb el compromís de "respectar i fer respectar la Constitució"- ha estat curt, directe i amb el diàleg i la millora de les relacions entre institucions com a eix central. La delegada és conscient que el moment pel que passa Catalunya i l´arribada del govern de Sánchez poden ser clau en el seu mandat. I és per això que creu que tant ella com els polítics catalans i espanyols "han d´estar a l´alçada de la ciutadania i fer el que una gran majoria demana, que no és altra cosa que arribar a grans acords, acords de país, que siguin beneficiosos per a la ciutadania".

En aquest context, ha volgut agafar el compromís de "parlar amb tots els agents socials i polítics de Catalunya", tot aprofitant per anunciar que ha demanat ja una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb el president del Parlament, Roger Torrent. Posteriorment, ha dit, mantindrà contactes també amb els consellers, amb els ministres espanyols i amb "tots aquells actors que pel seu compromís amb el diàleg vulguin tenir en la delegació del govern un agent del diàleg més".

Per últim, i amb la polèmica per l´assistència i els dubtes previs de Torra a la inauguració dels Jocs del Mediterrani, Cunillera ha lloat l´esdeveniment i l´ha definit com un "exemple de la utilitat de la col·laboració entre les administracions, en un moment en que la lleialtat institucional ha de ser també un dels motors d´actuació".

A l'acte han assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez; els antecessors de Cunillera Enric Millo, Maria de los Llanos de Luna i Joan Rangel; representants dels cossos de seguretat i l'exèrcit a Catalunya; i en representació de la Generalitat el secretari d'Exteriors i Relacions Institucionals, Aleix Villatoro.