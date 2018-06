Els CDR ocupen la conselleria de Treball per reivindicar la "independència efectiva"

Una quarantena de membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) han entrat aquest divendres al matí a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, , situat al passeig de Taulat de Barcelona, per reclamar al govern de la Generalitat desobediència i "independència efectiva" amb el lema "si nosaltres desobeïm des del carrer, vosaltres desobeïu des del Govern". La meitat dels concentrats són al vestíbul de la conselleria i la resta són a les portes del departament. Llueixen diverses pancartes i n'han plantat una a terra on posa "per una República del treball digne per a totes".

Els concentrats, repartits entre el vestíbul d'entrada i l'exterior, han estat asseguts en rotllanes, cantant cançons reivindicatives, escrivint lemes en murals i parlant. Tenen previst fer una assemblea per decidir les properes accions i ho comunicaran als responsables del departament. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha explicat als presents que el departament no pensa impedir la concentració pacífica, sempre que no danyin elements de l'edifici i no entorpeixin les gestions dels ciutadans que s'hi apropen. Fonts del departament han explicat que el conseller, Chakir El Homrani, no és present a l'edifici i no està previst que hi vagi.

A les 12 hores està previst que s'uneixin a la concentració que fan cada divendres a aquesta hora els treballadors de la Conselleria per reclamar la llibertat de l'exconsellera Dolors Bassa.

També hi ha diversos membres dels CDR a l'exterior de la Conselleria de Salut reivindicant el mateix amb pancartes on es pot llegir "qui no es mou, no sent les cadenes". "Avui fa 265 dies que vam desobeir com a poble, vam defensar les escoles, vam exercir el nostre dret d'autodeterminació i vam votar independència", han recordat a través de les xarxes socials els CDR.