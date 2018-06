El PP tem que la Generalitat ajudi els presos i exigeix a Interior que els vigili si són traslladats

El PP va expressar ahir la seva por que la Generalitat concedeixi privilegis penitenciaris als presos sobiranistes i va exigir al Ministeri de l'Interior que els vigili en cas que acabi ordenant el seu trasllat a presons catalanes.

Així ho va posar de manifest la secretària primera del Congrés i diputada del PP per Barcelona, Alícia Sánchez Camacho, aprofitant una bateria de preguntes que va presentar al Congrés demanant al Govern que aclareixi si aproparà a Catalunya els presos sobiranistes un cop que finalitzi el procés judicial, com ha suggerit l'actual ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, quines raons ho motivarien i quan es duria a terme.

A més, vol saber si aquest trasllat podria comportar l'obtenció de «privilegis» i, en aquest cas, si té previst el Ministeri de l'Interior fer un seguiment de la situació dels líders independentistes presos. «Com garantirà el Ministeri de l'Interior el tracte igualitari respecte a la resta de presos?», Planteja en un altre interrogant.

Així mateix, Sánchez Camacho aprofita per carregar contra el Govern socialista, al qual retreu que encara no hagi dit quin és el seu programa de Govern «ni què és el que va negociar amb els separatistes perquè donessin suport a la seva moció de censura», si bé creu que hi ha decisions de l'Executiu que permeten fer-se una idea del que van pactar. «La primera mesura de Pedro Sánchez va ser aixecar el control i fiscalització als comptes de la Generalitat.

Més tard, la seva ministra de Política Territorial, que havia votat anteriorment a favor de l'autodeterminació, va plantejar una reforma de la Constitució i el Govern es va obrir a apropar els polítics independentistes presos», va enumerar, per afegir que ahir es va publicar que la Generalitat podrà donar-los privilegis penitenciaris quan l'Executiu del PSOE els traslladi a presons catalanes.