Torra manté la incògnita sobre la seva assistència als Jocs de Tarragona

El president de la Generalitat, Quim Torra manté fins al final la incògnita sobre si assisteix o no a la inauguració dels Jocs Mediterranis, prevista per avui a la nit a Tarragona. Així ho va manifestar en roda de premsa a Berlín acompanyat de la consellera Elsa Artadi i de l'expresident Carles Puigdemont, amb qui es va reunir per preparar les reunions amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias. Durant la setmana es va confirmar l'assistència del Rei i de Sánchez a la inauguració però Torra segueix deixant en l'aire la seva presència: «Seguim en el mateix punt; demà (avui pel lector) us comunicaré la meva decisió».

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, considera que el Rei «persisteix en l'error» en no reunir-se amb el president català, Quim Torra i assegura que aquesta decisió comportarà a la monarquia «conseqüències en forma de rebuig» que haurà d'assumir.

Aragonès sosté que el rei Felip es va equivocar quan en el seu discurs del 3 octubre, després de la celebració del referèndum il·legal d'independència, «es va situar en una posició partidista» respecte als esdeveniments que s'estaven produint a Catalunya, i que ara torna a errar en no planejar reunir-se amb Quim Torra a Tarragona, coincidint amb la inauguració dels Jocs Mediterranis.

Per la seva banda, després que el rei Felip VI hagués rebutjat reunir-se amb el president Torra el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va constatar que no es pot «ploriquejar» ni «suplicar» cap «petit gest» del rei cap als catalans ni cap al seu Govern.

Pujol va convidar el monarca a parlar «de tu a tu amb Catalunya», però va insistir que «els catalans no hem d'anar a somicar una resposta ni un gest que es pugui interpretar de qualsevol manera en un acte públic i de la dimensió que tindrà l'obertura dels Jocs Mediterranis».

«Diàleg i mà estesa»



Des de Valls, on es va celebrar la reunió del grup parlamentari de JxCat, el seu portaveu adjunt va defensar aquest dijous una posició de «diàleg i mà estesa». Tot i això, Pujol es va mostrar poc optimista davant una possible resposta del rei, a qui va reclamar que rectifiqui el seu discurs del 3-O. JxCAT garanteix que donarà suport «absolut i unànime» a la decisió que prengui el president.

Paral·lelament, un dissenyador gràfic i coordinador d'acció política d'ERC a Badalona va explicar davant del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que un alt càrrec de la Generalitat li va lliurar un temps abans de l'1 d'octubre un telèfon mòbil amb targeta SIM inclosa i un llapis de memòria USB amb cartells i material de difusió del referèndum com el famós de les vies de tren divergents, i li va encarregar que busqués impremtes i altres empreses per tirar endavant la campanya de publicitat de l'1-O. El telèfon era per usar-lo només per aquesta qüestió.

Molons es nega a declarar



L'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat i actual secretari de Comunicació del Govern, Antoni Molons, va comparèixer ahir com investigat davant el titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona i es va negar a declarar.

Fonts consultades van explicar que s'ha acollit el seu dret a no contestar preguntes perquè la investigació està oberta i preveu sol·licitar la seva compareixença una vegada conclogui la instrucció, ressaltant que ja va declarar com testimoni davant la Guàrdia Civil mesos abans de ser detingut. Molons va ser detingut el passat 15 de març per la seva suposada participació en les campanyes institucionals vinculades a l'1-O en un operatiu de la Guàrdia Civil.