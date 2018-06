Torra planta Felip VI i no assistirà a la inauguració dels Jocs Mediterranis

El president de la Generalitat, Quim Torra, planta Felip VI i no anirà aquesta nit a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona, segons ha pogut saber l'ACN. A les 12.30 hores, el cap de l'executiu català pronunciarà des del Palau de la Generalitat una declaració institucional per explicar els motius de la seva decisió. En els darrers dies, Torra ha demanat reiteradament a Felip VI que demani disculpes pel seu discurs del passat 3 d'octubre en què, segons el Govern, va "emparar" la "violència" de l'Estat arran de l'1-O. El govern espanyol ha descartat una reunió entre el president de la Generalitat i el Rei argumentant que la trobada política ha de ser amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De fet la Casa del Rei va decidir no pronunciar-se i reenviar la petició a l'executiu espanyol. També s'ha enviat una carta signada per Torra i els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas en què es demana un reflexió a Felip VI i que tingui un paper "d'arbitratge".