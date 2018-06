Artadi diu que el públic de la inauguració dels Jocs estava "sorprenentment seleccionat"

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha mostrat la seva sorpresa per la poca assistència d'espectadors a l'acte inaugural dels Jocs del Mediterrani, un públic "sorprenentment seleccionat", ha afirmat. Artadi ho ha dit en una entrevista a Rac 1 en referència a la xiulada que va rebre el president Quim Torra durant l'acte, que no ha criticat, ja que "és normal que el públic s'expressi".

La portaveu ha revelat que "dies abans" la Secretaria de l'esport de la Generalitat va demanar invitacions per a la cerimònia però els van respondre que "no n'hi havia", tot i la gran quantitat de seients buits que van quedar. La consellera també ha denunciat que l'organització no hi convidés les federacions esportives catalanes.

Artadi s'ha referit a la xiulada al president Torra i ha afirmat que "és normal que la gent es pugui expressar". Tot i això, ha recordat que en aquell moment "van passar moltes coses, es va xiular l'himne espanyol, es va cridar llibertat per als presos polítics".

La consellera de la Presidència no entén per què hi havia poc públic a l'Estadi: "Em va sorprendre que hi hagués tan poca gent" –diu, perquè "dies abans la Secretaria de l'Esport havia demanat invitacions per a compromisos i se'ns va dir que no n'hi havia".

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern ha demanat "més honestedat" a la monarquia espanyola i ha remarcat el que aquest divendres va avançar el president Torra, que el Govern no assistirà als actes que organitzi la monarquia, com els relacionats amb la fundació Princesa de Girona, ni tampoc la convidarà als que faci l'executiu català. "En aquests moments ens sembla que no té cap sentit perquè seria fer veure que tot és normal en les relacions entre el Govern i la monarquia, quan no ho és"

Artadi ha recordat que el Govern té la mà estesa per parlar "amb tothom" però que la monarquia ara per ara "segueix amb el mateix discurs que va fer el 3 d'octubre, sense fer cap rectificació posterior quan han passat coses tan o més greus". Per això, no es tracta d'una qüestió d"idees polítiques" sinó de "principis".

Sobre la cerimònia inaugural dels Jocs Artadi va trobar a faltar "molta més presència de la història i de la cultura tarragonina i catalana, però sobretot, tarragonina perquè és on es fan els Jocs".

D'altra banda, s'ha referit a l'impacte econòmics dels jocs, que s'haurà de valorar a mig termini, i ha recordat la inversió que ha fet la Generalitat i que ha servit per ajudar a la transformació urbana de la ciutat. En aquesta línia, ha defensat la manera en què s'han organitzat els Jocs des de l'Ajuntament a l'hora de decidir "quines inversions realment calia fer".