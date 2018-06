Moncloa defensa el paper de Felip VI el 3 d'octubre

La portaveu del Govern central, Isabel Celaá, va subratllar ahir que el rei Felip VI «va complir amb la seva obligació el dia que va fer la seva declaració solemne», en al·lusió al missatge del passat 3 d'octubre que el president català, Quim Torra, esgrimeix per no tornar a convidar a cap acte el cap d'Estat.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá va dir que si la Generalitat no desitja tornar a convidar Felip VI «serà un problema no per al rei, que no rep per això cap menyscapte, sinó per a Catalunya, perquè significarà que la Generalitat no representa la totalitat de Catalunya».

Per a la portaveu de l'Executiu, el 3 d'octubre el rei «va complir amb les obligacions constitucionals que té la Corona» i «va afirmar el poder de les institucions espanyoles».

Tot això després que Torra hagués anunciat que acudiria a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, a la qual van assistir tant el rei com el president del Govern central, Pedro Sánchez, però que no tornarà a participar en cap altre acte convocat per la Casa Reial, atès que el monarca no es va disculpar pel seu paper el 3-O.

Celaá va recalcar que el Govern central «mai ha fet política amb un esdeveniment com aquest» i no pensa fer-ho. Però a més, va destacar que l'Executiu vol iniciar la «normalització» amb les autoritats catalanes i que aspira a la «reciprocitat».



«Normalització democràtica»

«La normalització democràtica que proposa el Govern central ha de ser resposta per la normalització democràtica que vinguin altres comunitats autònomes», va dir. Amb aquest mateix argument, el desig «d'iniciar la cura» i emprendre «el camí de la distensió» amb Catalunya, va evitar parlar de gestos de reacció del Govern central a l'anunci de Torra sobre el rei.

Va subratllar que, en aquest conflicte amb l'independentisme català, l'Estat ha demostrat ser la part «forta» i a la qual correspon, per tant, «estendre la mà».

A la ministra d'Educació se li va preguntar si el veto imposat per la Generalitat al monarca pot afectar l'entrevista que Pedro Sánchez i Quim Torra han fixat per al proper 9 de juliol en el palau de La Moncloa, en el marc de la ronda amb els presidents autonòmics que iniciarà aquest dilluns Sánchez amb el lehendakari basc, Iñigo Urkullu. Celaá va insistir que l'Executiu està obstinat en la «distensió» de les relacions amb la Generalitat. «Tot anirà institucionalment com s'hagi de fer», va afegir. Pel que fa a l'agenda d'aquesta trobada entre Sánchez i Torra, va assenyalar que es tractarà d'una reunió «oberta» en la qual el Govern central «escoltarà i plantejarà els seus punts de vista».