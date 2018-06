El TC ja no veu «necessari» suspendre la candidatura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) va declarar que no té sentit mantenir la suspensió cautelar de la candidatura de Carles Puigdemont per ser president de la Generalitat.

El TC va dictaminar la pèrdua sobrevinguda d'objecte de l'incident sobre el manteniment o aixecament de la resolució del president del Parlament de Catalunya, del 22 de gener del 2018, per la qual es proposava investir com a president Carles Puigdemont.

«Les circumstàncies concurrents actualment fan que les decisions impugnades en aquest procés constitucional hagin perdut la seva eficàcia i, en conseqüència, no poden ser aplicades», va assenyalar l'alt tribunal.

El TC recorda en la seva resolució que ja no té sentit seguir ocupant-se d'un incident processal sobre la candidatura de Puigdemont quan el president del Parlament ja va anul·lar, el passat 5 de març, la convocatòria del 22 de gener, en proposar Jordi Sánchez i Picanyol com a candidat per al mateix càrrec.

A més, pel Reial Decret 291/2018, del 15 de maig, ha estat nomenat president de la Generalitat, Quim Torra, afegeix.

En tot cas, la resolució judicial adverteix que «la pèrdua d'objecte de la sol·licitud d'aixecament de la suspensió i de l'incident cautelar no implica la pèrdua d'objecte de la impugnació promoguda pel Govern central contra les resolucions impugnades».

És a dir, el TC diu que encara que no té sentit estudiar l'incident sobre la suspensió cautelar d'una candidatura quan hi ha ja un president nomenat (Torra), això no suposa que l'alt tribunal no segueixi tramitant el recurs sobre si va ser legal la candidatura.



Querella a la cúpula dels Mossos

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Cornellà de Llobregat va admetre a tràmit la querella que va interposar el partit ultradretà Vox el passat 6 de juny contra els principals comandaments dels Mossos d'Esquadra per delictes de sedició, rebel·lió, desobediència i denegació d'auxili per la seva actuació l'1 d'octubre.

Així, Vox podrà exercir com a acusació popular en la investigació que el jutge ja havia obert fa uns mesos.