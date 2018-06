Aragonès assegura que la reunió entre Sánchez i Torra s'ha de centrar en l'1-O

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va defensar que la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'Exceutiu central, Pedro Sánchez, del 9 de juliol ha de girar entorn del «problema de fons» que, segons Aragonès, l'estat espanyol no reconeix el dret a l'autodeterminació exercit l'1-O. «El referèndum ja l'hem fet, que és l'1 d'octubre. La nostra prioritat és que es reconegui aquest resultat i a partir d'aquí estem disposats a parlar sempre que sigui el dret a l'autodeterminació el que guiï l'espai de consens», va afegir el també adjunt a la presidència d'ERC.

En tots els casos, Aragonès va defensar que qualsevol proposta s'hauria de sotmetre a consulta dels catalans. El vicepresident considera que no s'ha de renunciar a cap via per aconseguir la independència, però va avisar que per guanyar amb una via unilateral cal ser «molts més» perquè davant hi ha un Estat que ha demostrat estar «disposat a tot».

Segons el vicepresident del Govern, la reunió entre presidents ha de tenir un «caràcter marcadament polític» i ha de servir per tractar la «qüestió fonamental». Per aquest motiu, considera que s'ha de centrar a abordar per què l'Estat espanyol no reconeix el dret a l'autodeterminació, que, segons Aragonès, es va exercir el passat 1 d'octubre.

«Nosaltres en qualsevol cas, els agradi més o menys, plantejarem aquesta qüestió i veurem si hi ha resposta. No hi renunciarem i ho plantejarem, estigui o no a l'agenda del Govern central. És el punt principal», va afirmar, així com va voler deixar clar que en «un hipotètic cas que el govern del PSOE posi una proposta sobre la taula hauran de ser els ciutadans els que la jutgin».

Aragonès va lamentar que no només l'Estat no reconegui l'1-O sinó que «hagi afavorit» els empresonaments a través de la fiscalia de l'Estat i de les actuacions de la Guàrdia Civil. «Evidentment no tenim por de les urnes. I de la mateixa manera que vam anar a les eleccions del 21-D, si hi ha una proposta sobre la taula, l'haurem de considerar», va explicar l'adjunt a la presidència d'ERC.