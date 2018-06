Artadi denuncia que es va «seleccionar» el públic de l'obertura dels Jocs Mediterranis

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, va denunciar que el públic de l'obertura dels Jocs Mediterranis, que va escridassar el president català, Quim Torra, estava «sorprenentment seleccionat», si bé l'alcalde de Tarragona i president del comitè organitzador ho va negar. En una entrevista a Rac-1,Artadi va acusar l'organització dels Jocs Mediterranis de seleccionar el públic de la cerimònia inaugural que es va celebrar divendres a la nit a l'estadi del Nàstic en presència del rei Felip VI, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat.

«Era un públic sorprenentment seleccionat. Ens va sorprendre que hi hagués tan poca gent, perquè des de la secretaria d'Esports de la Generalitat s'havien demanat invitacions per a compromisos, tant per a nosaltres com per a la Diputació de Tarragona, i se'ns va dir que no n'hi havia», va explicar la consellera de Presidència. Això no obstant, va treure importància als xiulets que el públic va dirigir a Torra: «Em sembla normal que la gent es pugui expressar, això no ho critiquem».

Segons Artadi, el Govern català no perseguirà ni li semblaran un delicte d'odi els xiulets a Torra, a diferència, segons va assenyalar, del que ha passat amb les banderes independentistes i els elements de color groc en suport als polítics independentistes presos a la final de la Copa del Rei de futbol. A més, també va afirmar que els hauria agradat més que a la cerimònia d'inauguració hi hagués hagut «molta més presència de la història tarragonina i catalana».

Per part seva, Torra va evitar fer qualsevol referència en una visita a Valls a la polèmica trobada amb el rei Felip VI a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona i es va centrar a defensar la cultura com a «eix central de l'acció política». Va fer una crida a seguir l'exemple del president de la Mancomunitat Enric Prat de la Riba a l'hora de «bastir un cos d'estat per a Catalunya». «No estem tan lluny del que proposava, i ara el volem bastir republicanament», va afirmar Torra.

Per contra, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), que també és president del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis, va negar la versió d'Elsa Artadi i va assegurar que era «materialment impossible seleccionar el públic» que va assistir a la inauguració dels Jocs. Ballesteros també va assenyalar que la Generalitat tenia totes les invitacions que va demanar «en temps i forma» i que les que Artadi va denunciar que no van rebre «havien de ser d'última hora».

L'alcalde va admetre que no li va agradar que divendres a la nit hi hagués espais buits a les grades, encara que va aclarir que eren les butaques destinades als atletes i les delegacions internacionals, ja les que les entrades que estaven a la venda es van esgotar.

A més, va revelar que després de les esbroncades al president de la Generalitat, va parlar amb Torra i aquest «ho va encaixar amb esportivitat». «Vam tenir una conversa breu amb Felip VI i vam fer de mutu acord una apel·lació al diàleg. Comença l'època del diàleg sincer, sense condicions i amb ganes d'arribar a acords», va rafegir.

El diputat d'Units Podem Rafael Mayoral va afirmar en referència a les diferències entre el president de la Generalitat i Felip VI que «és la conseqüència que una institució no electa es fiqui en política, com va passar el 3 d'octubre»