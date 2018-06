Un foc crema part de l'empresa de tonyina Balfegó de Tarragona

Un incendi va cremar part de la nau de l'empresa de tonyina Balfegó, a Tarragona. El foc va afectar principalment la zona oest de la nau, on hi ha la zona de producció. Els bombers van treballar durant tota la nit i ahir al migdia es va donar per controlat.

L'incendi es va iniciar passades les deu de la nit. Fins a 25 dotacions de Bombers van treballar en l'extinció, a banda d'efectius dels Mossos d'Esquadra i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El personal va poder sortir pel seu propi peu i, com a mesura preventiva, es van desallotjar cinc treballadors d'una empresa propera.

Els sistema d'alarma va funcionar i la vintena de persones que es trobaven a les instal·lacions van poder evacuar la zona.

El foc no va afectar els principals actius empresarials, que van seguir funcionant amb normalitat.