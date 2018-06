El 080 Barcelona Fashion desfila per primer cop a la platja

El 080 Barcelona Fashion s'ha desplaçat per primera vegada a la plata aquest dilluns al matí, amb el 080 Barcelona Fashion Beach. Les marques Como un pez en el agua i Guillermina Baeza han mostrat les seves propostes de moda de bany al Moll de la Marina de Barcelona, en la primera de les activitats del certamen de moda, que s'allargarà fins dijous. La passarel€la ha donat el tret de sortida oficial a la tarda al Recinte Modernista de Sant Pau amb la inauguració les posteriors les desfilades d'Oscarleon, Miquel Suay, Lebor Gabala i TCN. Al llarg de quatre dies, el 080 reunirà 28 dissenyadors i marques de moda al recinte de Sant Pau.

D´entre els dissenyadors i marques, s´estrenen a la passarel·la la firma emergent de moda urbana Killing Weekend, guanyadora del concurs 080_Rec 0.16, celebrat el passat mes de novembre; el jove dissenyador Xevi Fernández i la firma emergent Z1. També s´estrena a la 080 la marca System Action en col·laboració amb els dissenyadors Zazo&Brull.

El Premi Nacional al Disseny Emergent 080 Barcelona Fashion, Mans Concept menswear i els guanyadors ex aequo del Premi Nacional a la Millor Col€lecció 080 Brain&Beast i Krizia Robustella també presentaran les seves noves propostes. També formen part del calendari els dissenyadors independents Oscarleon, Míriam Ponsa, Txell Miras, i les firmes de moda sostenible amt. i Aubergin.

Aquesta 080 comptarà amb retorns: el del dissenyador Manuel Bolaño, que torna a la passarel·la després de vàries edicions sense desfilar, i l´emblemàtica firma TCN. La millor moda en gènere de punt serà present de la mà de les firmes Lebor Gabala, i Ester Ferrando Knitwear. D´altra banda, com és habitual en les edicions d´estiu de la 080, la moda de bany serà protagonista amb les propostes de Red Point, Guillermina Baeza, i Como un Pez en el Agua.

Una edició més, la firma internacional catalana Custo Barcelona serà present a la passarel·la 080, que també comptarà novament amb la prestigiosa firma Antonio Miro. El creador Miquel Suay presentarà la seva nova col€lecció prêt à porter per a home, i Sweet Matitos mostrarà la seva tercera col·lecció a la passarel·la 080, on va debutar fa tot just un any. Les firmes de moda catalana també desfilaran a la propera edició de la passarel€la 080 són ES Collection, Naulover, amb el seu disseny de qualitat i confort; Lola Casademunt apostant per les darreres tendències mantenint identitat i caràcter propis; Escorpion Studio Barcelona amb dissenys que uneixen classicisme i modernitat; i la firma de moda infantil Boboli.

Així mateix, en aquesta edició, el 080 Barcelona Fashion ha volgut donar a les escoles de moda el seu propi espai sobre la passarel·la. En la darrera jornada de la 080 (divendres, 29/06), les escoles seran les protagonistes amb la desfilada de les tesines de final de carrera dels joves dissenyadors de LCI Barcelona, i la desfilada Fashioners of The World de IED Barcelona.



El càsting del 080



Aquesta edició de la passarel·la catalana tornarà a comptar amb un càsting de models de primer nivell, amb noms com Gerard Sabé, Juan Betancourt, Óscar Kindelan, Piero Méndez, Jorge Pérez, o Xavi Serrano, entre els models masculins i tops internacionals com l´holandès com Abel Van Oeveren, el nord-americà Garrett Neff o el britànic Rhys Pickering. En el càsting femení destaquen models com Ana Arto, Lucia Lopez, Nuria Rothschild, Afrodita Dorado, i Rocío Crusset, i maniquins internacionals com Phillipa Hemphrey, Olivia Anakwe, Maja Salamon, Elisabeth Ayodele o Irina Kravchenko.



El convidat internacional 080: la llegenda de la moda André León Talley, exeditor de Vogue USA



L´ex editor de Vogue USA, André Leon Talley, amb més de 25 anys de trajectòria en la primera línia internacional de la moda, serà el convidat d´excepció de la 080 Barcelona Fashion. Talley, d´actualitat per la recent estrena del documental sobre la seva vida 'The Gospel According To André', presentarà la cinta en el marc de la passarel·la catalana, que li retrà el Fashion Tribute d´aquesta edició.



Activitats paral·leles del 080



Així mateix, al llarg de la setmana hi ha previstes diverses activitats paral·leles com la 6a edició del 080 Barcelona Fashion Showroom (que se celebrarà el 27 i 28 de juny de 10 a 19h a la Sala Hipòstila del Recinte Modernista Sant Pau), la 4a edició del 080 Investor Day, el Fòrum d´Inversió Internacional de la Indústria de la Moda (que tindrà lloc el 26 de juny, de 16 a 19.30h. a l´Auditori Fc. Cambó del Recinte Modernista de Sant Pau), o el Texmeeting by Texfor 2018, previst pel 29 de juny, i que aplegarà a professionals del sector de tot l´estat per parlar del futur de la indústria. Així mateix, al llarg de la setmana tindrà lloc el Neo2 Photo Shoot Contest, on estudiants de disseny i fotografia competiran pel millor reportatge de moda.



L´Open Area 080, més activa, participativa i oberta que mai



Amb la intenció d´obrir el món de la moda, la 080 Barcelona Fashion torna a instal·lar l´Open Area, la zona del certamen de lliure accés. En aquesta edició, l´Open Area acollirà el village 080—amb els estands de patrocinadors i sponsors—, l´exposició de tesines de les escoles de moda, el Fashion Market amb prop d´una trentena de pop ups de moda i complements i presència de les escoles de moda, estands de delicatessen per menjar i beure i propostes lúdiques.