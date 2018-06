Ballesteros defensa que els seients buits a la inauguració dels Jocs eren per a atletes, delegacions i voluntaris

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha assegurat aquest dilluns que la majoria de les entrades per la inauguració posades a disposició del públic es van vendre i que les localitats que van quedar buides responien invitacions o compromisos. Concretament, es van vendre 6.793 entrades de 7.000, que eren l'objectiu de l'organització. Segons el batlle, hi havia 13.518 localitats que comptaven que s'ocupessin d'un aforament de 14.000 seients. Així, els espais buits de l'estadi responien, segons Ballesteros, a atletes que van marxar després de la desfilada sense ocupar els 3.000 seients que se'ls havia de reservar obligatòriament, i a membres dels comitès olímpics, als quals s'havien guardat 1.800 localitats, així com a una part de seients de voluntaris. Sobre les acusacions que s'hauria dirigit la venda o regalat entrades a grups com Vox o Societat Civil Catalana, Ballesteros ho ha negat i ha afirmat que s'han dit "moltes ximpleries". Després que en les competicions s'hagin vist graderies buides, l'organització ha fet un impuls en la promoció de venda d'entrades. Ballesteros també ha rebutjat les xiulades cap a Torra, "de manera clara i sense pal·liatius", i a Felip VI.

Durant la inauguració dels Jocs, una part del públic va xiular el president de la Generalitat, Quim Torra, quan Ballesteros va mencionar-lo en el seu discurs. "Rebutjo absolutament alguns xiulets", ha explicat l'alcalde, que ha defensat que ell va continuar parlant, "de manera més forta" per mirar de "minimitzar la xiulada", que ha assegurat que rebutja "de manera clara i sense pal·liatius". D'altra banda, ha admès que el monarca també va rebre una xiulada en el moment en què va inaugurar l'esdeveniment esportiu des de la tribuna. "No m'agraden les xiulades, jo crec que la llibertat d'expressió és una cosa i interferir en una cerimònia és una altra cosa", ha dit Ballesteros, que ha explicat que no es va prohibir entrar ni banderes espanyoles, ni senyeres ni samarretes grogues.

L'alcalde de Tarragona, que ha donat explicacions davant de la premsa després de les crítiques arran de "les clapes que tothom va veure" en la inauguració dels Jocs, ha afirmat que s'havia reservat 3.000 entrades per als atletes, que van participar en la desfilada de la cerimònia. De fet, per a ells s'havia reservat tot el gol sud. Així, els espais buits que van quedar a l'estadi, ha dit Ballesteros, respondrien a la marxa d'esportistes, alguns dels quals competien dissabte al matí i van optar per marxar a descansar o a sopar. També als 1.800 seients per a membres de comitès olímpics, i a les 800 destinades als voluntaris, situats en àmbit de preferent, alguns dels quals tampoc van ocupar els seus llocs. Amb tot, són localitats que "per contracte" havien de reservar. Segons l'alcalde, en el darrer moment, quan encara quedaven entrades per vendre, les més cares, es va decidir vendre'n 300 a 20 euros, i es van exhaurir.

Per Ballesteros resulta "literalment impossible" que s'orientés la venda d'entrades a un grup en concret, ja que les localitats, que es venien a través de la xarxa o en dos punts físics a Tarragona, només es podien vendre de sis en sis. "Algú es pensa que les gestions que vam fer a últim moment per fer venir al president Torra era perquè hi hagués algun incident?", s'ha preguntat Ballesteros.

D'altra banda, es van guardar 850 entrades institucionals i d'autoritats, que "pràcticament es van exhaurir totes" i en què només en van fallar una desena, segons l'Ajuntament. Finalment, n'hi havia 275 reservades per a periodistes acreditats, a l'espai de tribuna.

Ballesteros també ha explicat que no van poder facilitar invitacions a tothom perquè "no en disposaven de més". Això, després que la portaveu del Govern, Elsa Artadi, afirmés que el públic havia estat "seleccionat" i que s'havien negat invitacions a la Secretaria de l'Esport tot i els llocs buits que van quedar. "En van demanar també des de l'ajuntament de Vila-seca i no els en vam poder donar", ha explicat l'alcalde. De cara a la cloenda, encara no hi ha cap autoritat confirmada, tot i que el batlle ha afirmat que han convidat a les mateixes que van assistir a la inauguració.

L'alcalde també ha defensat que l'esdeveniment va ser un èxit des del punt de vista organitzatiu, ja que es van poder celebrar amb normalitat tres protestes –de l'ANC, el CDR de Tarragona i Vox- que haurien pogut alterar la mobilitat de l'entorn.

Ballesteros defensa el contingut de la cerimònia



Els espais buits a les graderies del Nou Estadi no han estat les úniques crítiques que ha rebut la inauguració dels Jocs i també s'ha rebutjat el contingut de la cerimònia, en què des de diferents grups municipals i entitats s'ha carregat per considerar que no representava la cultura tarragonina, en obviar, per exemple, els castells. "Apareixien parts patrimonials com la història, l'aigua o el foc", ha defensat l'alcalde, que també ha sortit en defensa apuntant que "va sonar 'Els Segadors', va haver-hi toc de gralla, l'himne oficial dels Jocs era en català i fet per catalans", així com "tres quarts" del discurs de Ballesteros va ser en català.

Sobre la presència dels paracaigudistes de l'exèrcit espanyol, que van portar la bandera dels Jocs Mediterranis, Ballesteros ha qüestionat que això sigui un problema. "Per mi no és un problema", ha reconegut, tot assegurant que l'esdeveniment s'ha obert a la participació de tots aquells que s'han prestat, i que per això s'ha portat programació del Teatre de Mèrida o s'ha celebrat un concert amb homenatge a Pau Casals. Per Ballesteros, Tarragona "no ha perdut res" amb la cerimònia, que ha rebut males crítiques, sinó que ha obtingut "molts impactes" que ja es mesuraran en el futur i que la ciutat "no ho hauria pagat en la vida".

Poca afluència a les competicions



A banda de la inauguració, els espais buits s'han tornat a veure en algunes competicions dels Jocs aquest cap de setmana, amb poca afluència de públic. En aquest cas, l'alcalde ho excusa per ser un "cap de setmana complicat", amb Sant Joan en diumenge, que haurien complicat l'assistència. Tot i això, ha afirmat que en proves com el triatló, a Altafulla, hi havia molt de públic, així com a la piscina, amb tres quarts de les graderies ocupades, segons el batlle, que ha negat que s'estiguin regalant invitacions. En canvi, sí que ha explicat que les seus treballen amb força per promocionar les competicions que se celebren aquesta setmana.

Visita de Roger Torrent a l'Anella



El president del Parlament, Roger Torrent, ha fet una visita institucional a l'Ajuntament de Tarragona i a les instal·lacions de l'Anella Mediterrània de Campclar. Torrent, que divendres va declinar assistir a la inauguració dels Jocs Mediterranis, ha subratllat que Tarragona és "passat i patrimoni, futur i projecció" i que la ciutat està ben posicionada per explicar el passat i l'esdevenir del país. "Gràcies pel vostre compromís i tasca, i per la capacitat de mirall llarg, de veure en el nostre mar un símbol de creixement, de suma i de lloables aspiracions", ha deixat escrit al Llibre d'Honor del consistori.

L'oposició demana explicacions



El grup municipal d'ERC-MES-MDC ha exigit a l'alcalde de Tarragona explicacions sobre la polèmica de les entrades que ha envoltat la inauguració dels Jocs del Mediterrani. Els republicans han sol·licitat una reunió amb Ballesteros per rebre informació sobre el nombre d'entrades venudes, per quins canals s'ha realitzat la venda, quantes entrades s'han regalat i amb quin criteri i quantes peticions d'entrades s'han denegat.

"Exigim una explicació pública i que pugui ser contrastada per la poca afluència de públic a la inauguració", ha afirmat el portaveu d'ERC, Pau Ricomà, qui també ha avançat que demanar explicacions "per les informacions que es van regalar un gran nombre d'entrades a partits com VOX i a Societat Civil Catalana". Els republicans han lamentat la imatge del Nou Estadi "mig buit" i les sospites sobre el repartiment d'entrades.

Per la seva banda, el grup municipal de la CUP ha exigit explicacions sobre la venda i el possible repartiment d'entrades. Els anticapitalistes han exigit explicacions al govern davant la "suposada connivència entre l'organització dels Jocs (i l'estructura del PSC local) i l'extrema dreta espanyolista, a qui segons algunes informacions haurien pogut facilitar entrades per tal de mostrar una graderia absolutament monàrquica". Segons la CUP, callar és admetre que en la cerimònia "es va donar una conxorxa entre l'equip de govern local i l'extrema dreta espanyolista a Catalunya".