La Fiscalia vol mantenir el cas per sedició i organització criminal contra Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana mantenir el processament per sedició i organització criminal contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig. En el cas de la intendent Teresa Laplana (processada només per sedició) demana també que se la jutgi per aquests delictes.

La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha celebrat aquest matí una vista per estudiar els recursos contra els processaments de la magistrada instructora, Carmen Lamela. Durant la vista, el ministeri públic ha sostingut que existeixen "indicis més que suficients" per mantenir els processaments de Lamela i no atendre els arguments exposats per les defenses. La decisió de la Secció Segona es coneixerà en els propers dies.

L'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, sosté que no hi va haver "connivència" dels Mossos i que existeixen anotacions de reunions on s'acorda que els Mossos "obeiran sempre l'autoritat judicial". Lamela ja va confirmar els processaments de Trapero, Laplana i l'excúpula d'Interior el passat 23 de març i, un mes més tard, va tancar la instrucció i va enviar la causa a la secció primera, que haurà d'obrir el judici oral.