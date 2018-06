Jordi Pujol: «La Transició no va ser un engany, va ser un èxit»

L'expresident Jordi Pujol va afirmar en una entrevista que la Transició «no va ser un engany, de fet, va ser un èxit, però és evident que alguns problemes no es van resoldre suficientment bé». En un entrevista al diari Ara, l'expresident va defensar el seu llegat i com va fer les coses fa temps. «Del meu projecte de país hi ha moltes coses que quedaran, contribucions importants al que dèiem fer país, construir Catalunya i enfortir la societat. En això va participar molta gent i molt diversa», va reivindicar. També va afirmar que no es penedeix del que va fer al capdavant de la Generalitat i que en línies generals «no es desdiu».

Parlant de l'actualitat, Pujol va dir que Catalunya necessita un «lideratge potent» que permeti vèncer els obstacles als quals s'enfronti. Tot i així, també va remarcar que tot i els problemes i embolics «que hi ha», Catalunya continua tenint una activitat econòmica social i cultural d'alt nivell. Segons ell, això està demostrant que té «una gran vitalitat».

A l'entrevista també va defensar que no té cap acusació de corrupció tot i els 6 anys d'investigacions que hi ha hagut.