Un mort a Alcanar en xocar frontalment dos camions

El cap de setmana ha deixat una mort a les carreteres com a conseqüència del xou frontal de dos camions a Alcanar.

L'accident de la N-340 al Montsià es va produir el dissabte a la nit, per causes que encara es desconeixen. Els dos camions eren de gran tonatge i hi va haver una col·lisió frontal. Un dels conductors, de nacionalitat bielorussa, va morir a causa de l'impacte i l'altre va rebre ferides menus creus, encara que va ser traslladat directament a l'Hospital de la Cinta de Tortosa.

Durant el cap de setmana també hi va haver un altre incident a la C-16 a Cercs (Berguedà). En aquest cas, un cable de mitja tensió va caure a la carretera i va obligar a tallar la via durant unes tres hores. El Servei Català de Trànsit va rebre l'avís ahir al migdia, informant també que no hi havia cap ferit. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc per assegurar i balisar la zona, ja que el cable de mitja tensió treia algunes guspires. Els tècnics de la companyia van treballar per retirar el cable i a primera hora de la tarda es va poder restablir el trànsit en ambdós sentits.