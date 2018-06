Torra aposta per «crear un altre 1-O» per fer efectiva la república catalana

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha aprofitat la presentació del seu llibre ´El quadern suís´ per analitzar breument la situació que viu Catalunya i l´independentisme. En aquest sentit, s´ha mostrat convençut que "només avaluant el què s´ha fet bé i el que no es progressarà" en el camí cap a la Catalunya plenament independent. "Hem fet coses molt bones en aquets país, hem estat capaços de fer un referèndum d´autodeterminació i de proclamar políticament la independència, però no hem sigut capaços de fer efectiva la República", ha dit, tot apostant per "crear un altre moment, un altre 1-O, per arribar a l´objectiu de la independència que tenim alguns i fer efectiva aquesta República". En aquest sentit, ha assegurat que ara mateix l´independentisme està "en aquest procés d´autocrítica, de veure què s´ha fet bé, què no i com es crea aquesta oportunitat".

Al llarg de la presentació, Torra s´ha centrat a parlar sobretot dels seus anys a Suïssa i de com va relacionar-se amb l´estil de vida, la manera de ser i els costums dels suïssos. Però en parlar del "respecte" al plurilingüisme i la concepció federal i confederal que té aquell país, no ha pogut evitar comparar-ho amb Espanya i Catalunya. "Mai Espanya serà com Suïssa. A tots els federals nostrats els hi dic que vagin a passar un cap de setmana a Suïssa i aleshores parlarem de federalisme. Hi ha zones on tot està en alemany, els nens estudien en alemany i la vida es fa en alemany, i altres en francès, i ho porten amb total normalitat. Hi ha una ´pax lingüe´ importantíssima", ha sentenciat, tot afegint que aquella forma d´entendre les llengües "és el respecte a una manera de ser, de viure, a les tradicions" i se´n sap profundament admirador.

Al llibre, escrit fa 10 anys, Torra parla dels moments polítics i de l´Estatut "retallat" que aleshores estava d´actualitat. En ser preguntat per com va vaticinar que allò no acabaria bé, Torra ha fet una reflexió que ha arrencat els somriures dels assistents. "Normalment sempre m´he guiat per termòmetres infal·libles. Si Alfonso Guerra diu alguna cosa, segurament allò bo és tot el contrari. No m´ha fallat mai, i amb l´Estatut va passar. Si li semblava molt bé l´estatut raspallat, no ens servia per a res a nosaltres", ha dit.

Com que ´El quadern suís´ és una mena de dietari dels seus divuit mesos a Suïssa, se li ha preguntat si algun dia veure la llum un dietari dels seu temps com a president de la Generalitat. Però Torra sembla que no té gaire intenció de fer un llibre d´aquestes característiques. "Portava un dietari des que estava a les llistes de JxCat, fins que Puigdemont va dir en un vídeo que jo fos el candidat a la presidència. He quedat paralitzat. Em viuen, jo no visc. No miro res, no sé què passa. El dia que hagi d´escriure les memòries ja seré capaç d´enfrontar-m´hi", ha dir amb ironia.