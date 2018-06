Valtonyc assegura que aviat donarà notícies i agraeix el suport que ha rebut

El raper Valtonyc va anunciar ahir que podrà donar notícies aviat. També va agrair «l' organització popular i la solidaritat» per «fer possible» que s'hagi retrobat amb la seva família. L'anunci el va fer a través de Twitter, on també va recordar: «Avui faria un mes que dormiria a presó».

Josep Miquel Arenas va ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona per les seves lletres. El mallorquí va decidir abandonar Espanya el 23 de maig per evitar el seu ingrés a presó, que estava previst el dia següent.