Badalona tindrà només quatre regidories, una d'aquestes d'Units

El nou Govern de Badalona del socialista Álex Pastor tindrà tres tinences d'Alcaldia, amb dues per als altres regidors del PSC i una per al regidor d'Units per Avançar Jordi Subirana, va anunciar ahir l'alcalde en roda de premsa.

Pastor mateix gestionarà l'àrea de Salut, Gent gran i Cooperació; la d'Esports i Joventut, i també la de Polítiques d'Igualtat, i serà el responsable del districte quatre, que inclou els barris de la Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià i Sant Antoni de Llefià.



«Eficaç i eficient»

Pastor va defensar que el seu executiu serà «eficaç i eficient» per la seva cohesió interna i el seu equilibri malgrat comptar amb només quatre regidors, que s'organitzaran en les tinences d'Alcaldia següents: Recursos Interns, Participació i Habitatge; Serveis a les Persones i Seguretat, i Govern i Territori.