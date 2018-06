Demanen explicacions per la falta de públic als Jocs del Mediterrani

Els grups municipals d'ERC i de la CUP van demanar explicacions a l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), sobre la inauguració divendres passat, 22, dels Jocs Mediterranis, segons informen els dos partits.

Els republicans van sol·licitar una reunió amb l'alcalde per saber el nombre d'entrades venudes, per quins canals s'ha fet la venda, quantes entrades s'han regalat i amb quin criteri i quantes peticions d'entrades es van denegar.

«Exigim una explicació pública i que pugui ser contrastada per la poca afluència de públic en la inauguració», va afirmar el portaveu d'ERC a Tarragona, Pau Ricomà.

ERC també vol determinar si són certes algunes informacions sobre la possibilitat que es regalessin entrades a VOX i SCC (Societat Civil Catalana).

En aquest sentit, la CUP també va reclamar ahir explicacions davant la «suposada connivència entre l'organització dels Jocs i l'extrema dreta espanyolista» perquè «s'haurien pogut facilitar entrades per mostrar una grada absolutament monàrquica».



Venda «no dirigida»

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, de la seva banda, va negar que hi hagués públic seleccionat en la inauguració dels Jocs Mediterranis i justifica que les grades buides estaven reservades per als esportistes. Ballesteros va assegurar que la venda d'entrades no estava dirigida. «Es diuen moltes tonteries».