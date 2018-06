En estat greu un nen atropellat per un cotxe oficial dels Jocs Mediterranis a Salou

Un nen de cinc anys està ingressat a la UCI de l´Hospital Joan XXIII en estat greu després de ser atropellat per un vehicle de l´organització dels Jocs Mediterranis de Tarragona. Els fets es van produir cap a les 23:45 de la nit d´aquest dilluns al Passeig Miramar de Salou (Tarragonès) quan el menor, de nacionalitat irlandesa, creuava per un pas de vianants. En un primer moment, el vehicle es va donar a la fuga, però el conductor es va presentar posteriorment a dependències policials, on es va comprovar que triplicava la taxa d´alcohol permesa. Segons l´organització dels Jocs, l´home és un treballador "d'una empresa externa proveïdora de serveis, aliena al personal de l'organització i a l'estructura directa del Comitè Organitzador".

El menor el van traslladar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i aquest dimarts es manté ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), en estat greu, però evoluciona favorablement.

L´organització ha informat que l'empresa a la qual pertanyia el treballador l'ha apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials. La Policia Local l´investiga per conduir sota els efectes de l´alcohol i omissió del deure de socors.

El Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis ha lamentat profundament els fets i s´ha posat a disposició de la família i de totes les parts implicades.