La Fiscalia reclama que es mantingui el delicte de sedició per a Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana mantenir el processament per sedició i organització criminal contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig.

En el cas de la intendent Teresa Laplana (processada només per sedició) demana també que se la jutgi per aquests delictes. La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va celebrar ahir al una vista per estudiar els recursos contra els processaments de la magistrada instructora, Carmen Lamela.

Durant la vista, el ministeri públic va sostenir que existeixen «indicis més que suficients» per mantenir els processaments de Lamela i no atendre els arguments exposats per les defenses. La decisió de la Secció Segona es coneixerà en els propers dies. L'advocat de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, sosté que no hi va haver «connivència» dels Mossos i que existeixen anotacions de reunions on s'acorda que els Mossos «obeiran sempre l'autoritat judicial». Lamela ja va confirmar els processaments de Trapero, Laplana i l'excúpula d'Interior el passat 23 d'abril i, un mes més tard, va tancar la instrucció i va enviar la causa a la secció primera, que haurà d'obrir el judici oral.



Criteri de la magistrada

La Fiscalia va sol·licitar a la Secció Segona de la Sala Penal (que revisa els recursos contra els processaments de Lamela) que mantingui el criteri de la magistrada instructora i processi Trapero per dos delictes de sedició (pel 20 de Setembre i l'1-O) i un d'organització criminal, a Puig i Soler per un delicte de sedició (1-O) i un d'organització criminal i a Laplana per un de sedició (20 de setembre). Ahir al matí es va celebrar la vista per estudiar els recursos presentats per les defenses contra els processaments.

La magistrada Carmen Lamela ja va rebutjar els recursos de reforma el passat 23 d'abril. Un cop la Secció Segona emeti una resolució (es preveu en pocs dies), els processaments ja seran ferms. Lamela, a més, va tancar la instrucció el passat 23 de maig i va dictar escrit de conclusions del sumari. Això suposa donar per acabada la seva investigació i enviar la causa a la Secció Primera per tal que obri judici oral. Segons fonts presents a la declaració, la Fiscalia va sostenir que hi havia «indicis més que suficients» per mantenir el processament. En canvi, les defenses van repassar els arguments que ja recollien als recursos d'apel·lació per contradir els arguments de la magistrada instructora, Carmen Lamela.

El lletrat Jaume Alonso-Cuevillas va titllar ahir de «disbarat jurídic» el processament de l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero i dels excaps polítics del cos policial César Puig i Pere Soler per delicte d'organització criminal.

El lletrat, que exerceix la defensa de César Puig i també de l'expresident català Carles Puigdemont, va explicar en la vista que ha acollit l'Audiència Nacional per estudiar els recursos d'apel·lació dels tres processaments i de la intendent Teresa Laplana, que aquest tipus penal està previst per a organitzacions mafioses i «res té a veure» amb els fets que s'han investigat.



Hotelers de l'1-O

El gerent de la cadena d'hotels Chekin de Pineda de Mar que va allotjar policies nacionals destinats a Catalunya per l'1-O va ratificar ahir davant la jutge les pressions que va rebre de regidors de PSC i ERC de la població per expulsar els agents antiavalots.

El gerent, així com diversos comandaments i agents del dispositiu d'antiavalots destinat a Catalunya per impedir el referèndum de l'1-O, van declarar ahir com a testimonis davant la titular del jutjat d'instrucció número 2 d'Arenys de Mar, que investiga la querella de la Fiscalia contra regidors de la població per suposades coaccions a la cadena hotelera perquè fessin fora els policies.