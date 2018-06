El Govern es planteja recuperar els impostos qüestionats pel TC per als pressupostos de 2019

El Govern català es planteja recuperar impostos qüestionats pel Tribunal Constitucional, crear «impostos innovadors» i revisar impostos ja vigents per fer-los més «progressius» en el projecte de llei de pressupostos de 2019, que tornarà a tenir una prioritat social.

En la seva primera compareixença al Parlament després de ser nomenat vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, que ja va anunciar que renunciava a elaborar uns comptes per a 2018 per centrar-se ja en els de 2019, va dir que el dèficit marcat per a 2019, que és del 0,1% del PIB, davant del 0,4% d'aquest any, provocarà que la Generalitat hagi de compensar d'entrada un total de 688 milions pel menor marge de dèficit. «Haurem de compensar-ho amb un increment de recaptació o amb transferències per part de l'Estat", ha dit Aragonès, que ha deixat clar que no hi haurà retallada de la despesa, però que la regla de la despesa només permetrà augmentar la despesa computable un 2,7%, per la qual cosa estaran «oberts a tota mena de decisions per tenir més marge de despesa», va postil·lar.

Precisament ahir, el Departament d'Economia de la Generalitat ha publicat una ordre al Diari Oficial de la Generalitat amb la qual es posa en marxa la maquinària interna per a l'elaboració dels comptes de 2019, que han de «donar compliment» als objectius fiscals establerts per la llei d'estabilitat financera, diu aquesta ordre.

«Elaborarem uns pressupostos socials per lluitar contra les desigualtats i la lluita contra la pobresa», va assegurar Aragonès, que va avisar, això no obstant, que aquests comptes estaran «condicionats» per les regles de dèficit, deute i despesa marcats per l'Estat, i va criticar els objectius de dèficit fixats per a les comunitats.



Forn compareix al Suprem

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel procés independentista a Catalunya, va citar per avui a les 9.30 hores l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, processat per rebel·lió i malversació de fons públics i a la presó des del passat 2 de novembre. Forn va sol·licitar aquesta nova compareixença per demanar-ne de nou al jutge l'excarceració.

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, es va mostrar ahir confiat que la primera reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez serveixi per a rellançar el paper de Catalunya com a motor de l'economia espanyola i per recuperar un diàleg polític que eviti «els camins en solitari».

Gay de Montellà va fer aquesta apel·lació a Torra amb vista a l'entrevista que el mandatari català mantindrà el pròxim 9 de juliol amb el nou president de l'Executiu espanyol, que espera sigui un signe de «normalitat institucional» que ajudi a Catalunya des del punt de vista econòmic. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va avançar ahir que demanarà reunir-se amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, i amb la d'Hisenda, María Jesús Montero, després de la trobada que mantindran el pròxim 9 de juliol Torra i Sánchez.