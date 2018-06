Llibertat provisional per als sis investigats per una violació grupal a Molins de Rei

El jutjat d'instrucció número 1 de Sant Boi de Llobregat ha acordat la llibertat provisional dels sis detinguts per ser els presumptes autors d'una agressió sexual en grup el passat 19 de maig a la sortida d'una discoteca a Molins de Rei (Baix Llobregat).

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha detallat que la jutgessa ha determinat respecte als investigats, que van ser detinguts a final de la setmana passada, les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia.

Aquestes són: llibertat provisional, retirada de passaport, compareixences periòdiques per a cinc dels investigats, ordre d'allunyament de la víctima i prohibició de comunicació amb ella per qualsevol mitjà, així com el dipòsit dels terminals telefònics per comprovar si existissin elements de valor per a la investigació.

Els fets que s'investiguen van succeir el passat 19 de maig, poc abans de les 6 del matí, quan aquesta mitja dotzena d'homes haurien abordat a una noia, major d'edat, a la sortida d'una discoteca.

Segons va relatar la víctima, la van ficar en el maleter d'un cotxe i, després d'abusar d'ella, la van abandonar a l'aparcament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la localitat veïna de Sant Boi, amb la roba trencada i un estat de molta angoixa.

Una vegada que va demanar ajuda i la van socórrer, va ser traslladada fins a l'Hospital de Sant Boi, on van determinar que hauria estat agredida sexualment.