La noia que va denunciar la violació a Molins de Rei va declarar que la van penetrar cinc nois

La noia que va denunciar una violació múltiple a la sortida d'una discoteca de Molins de Rei (Baix Llobregat) el 19 de maig va declarar en diverses ocasions davant la policia i del jutjat que la van penetrar vaginalment cinc nois. Va assegurar que la van ficar a la força al maleter d'un cotxe i que després d'un quart d'hora de trajecte la van treure en un descampat i la van forçar a mantenir relacions sexuals en grup. El relat judicial recull que la jove va sortir de la discoteca i se'n va anar amb uns nois a comprar cocaïna per continuar la festa. En tornar un altre cop a la discoteca, la jove va baixar d'aquest cotxe per marxar cap a casa. Va ser aleshores quan, segons el relat de la víctima, cinc joves que viatjaven en un altre cotxe la van agafar violentament i la van ficar al maleter.

La jove va explicar que el cotxe va circular durant uns quinze minuts i que després es va aturar en un descampat. Dos dels presumptes agressors la van treure del maleter i la van forçar a mantenir relacions sexuals. Un la va agafar pels braços i l'altre la va començar a penetrar vaginalment. La noia va explicar que el que li agafava els braços era gros i d'origen gitano, i que aquest després la va obligar a fer-li una fel·lació i va ejacular sobre d'ella. L'altre agressor la va intentar penetrar analment, sense aconseguir-ho. Relata que després la van penetrar els altres tres, també vaginalment.

Després la van tornar a ficar al cotxe i el conductor va començar a cridar que calia deixar-la perquè no els comportés problemes. La van abandonar en un lloc que la víctima no coneixia, i va caminar fins a una estació. A l'atestat judicial de mesures cautelars també es posa de manifest que hi ha vídeos i fotografies del fet. En la seva defensa, els detinguts van explicar tant a la policia com al jutjat que les relacions que havien mantingut amb la jove havien estat consentides.

Cal recordar que hi ha sis detinguts per aquests fets que estan en llibertat provisional. Els arrestats van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció 1 de Sant Boi de Llobregat entre dijous i divendres passat i la jutge va acordar per a ells les mesures cautelars que va sol·licitar la Fiscalia. Així, els sis acusats han quedat en llibertat provisional i la jutge els ha retirat els telèfons mòbils per comprovar si contenen proves per a la investigació. La jutge també els ha imposat una ordre d'allunyament de la víctima i la prohibició de comunicar-se amb ella per cap mitjà i els ha retirat el passaport.