Torra busca fer un altre 1 d'octubre «per fer efectiva la República»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que el sobiranisme català ha de «crear un altre 1 d'octubre», és a dir, propiciar «un altre moment» que representi una «oportunitat» per «fer efectiva la república» catalana que no es va implementar la tardor passada.

Així ho va plantejar durant la presentació del seu últim llibre, El quadern suís (Edicions Proa), que ha tingut lloc a la Llibreria Calders de Barcelona i que ha comptat amb la presència de la consellera de Cultura, Laura Borràs.

«Ja estem en el procés d'autocrítica, de saber què vam fer bé i què no vam fer bé, per veure com crear aquell moment i aquella oportunitat», va continuar.

Torra va relacionar aquesta teoria amb un dels aprenentatges que es va emportar de la seva estada a Suïssa, que narra al llarg de l'obra que ha presentat, on exposa que una de les parts més importants d'un projecte és l'avaluació final, en la que es revisen les errade per encertar en el futur.



«S'han fet coses molt bones»

El president de la Generalitat va considerar que s'han «fet coses molt bones» a Catalunya: «Vam fer un referèndum d'autodeterminació, hem estat capaços de declarar políticament la independència, però en canvi no hem fet efectiva la república que ens vam prometre i que es va votar», va dir.

Per entendre què va fallar, el president català va urgir als qui van viure l'1 d'octubre i el 27 de setembre a escriure les seves memòries.

«És molt important que les generacions que vénen sàpiguen què es va fer bé i què no, perquè ho fem bé la pròxima vegada. Per tant, urgeixo tothom a escriure les seves memòries per facilitar-ho», va subratllar.

Torra reflexiona sobre el procés d'autocrítica en l'epíleg del llibre, que porta data del mes d'abril, quan ha remarcat que ni sospitava que podria acabar sent el president de la Generalitat.



Cunillera demana diàleg

La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, va enviar respectives cartes al president de la Generalitat, Quim Torra, i al del Parlament, Roger Torrent, emplaçant-los a reunir-se en «una dia proper».

A les missives, datades aquest dilluns i recollides per Europa Press, Cunillera els recorda que va prendre possessió la setmana passada amb un discurs marcat per la «voluntat de diàleg, enteniment i lleialtat institucional».

Segons la delegada, la ciutadania espera dels responsables polítics una actitud proactiva per construir d'un nou marc de diàleg entre administracions i buscar solucions conjuntes «als problemes reals».

Per això, va expressar la seva voluntat de «no perdre ni un sol minut» a fer de la Delegació un servei obert, transparent, amb lleialtat institucional i voluntat de diàleg. «Que sigui una continuació de la voluntat del nou Govern d'Espanya d'obrir una nova etapa en les relacions polítiques, especialment en el context català», va afegir.