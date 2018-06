Artadi a Sánchez: l'1-O «no s'oblida» i no es renuncia a la via unilateral

El Govern va avisar ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, que no pot pretendre que «s'oblidin» de l'1-O i va subratllar que, malgrat que aquest executiu aposta «pel diàleg i la negociació», no exclouen «cap de les vies», inclosa la unilateral. Així es va expressar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, després del Consell Executiu que va aprovar reobrir sis delegacions a l'estranger tancades amb l'article 155 i reforçar l'activitat de l'única seu que es va mantenir, la de Brussel·les, posant al davant l'exconsellera Meritxell Serret, fugida a Bèlgica i imputada pel jutge Pablo Llarena. Tot això figura en la línia de recuperar el que el Govern de Quim Torra considera afectat per l'aplicació del citat mecanisme constitucional, la qual cosa vehicularà a través del nou Comissionat per al Desplegament de l'Autogovern nomenat ahir, Pau Villòria. Pel que fa a l'objectiu de «materialitzar la república», Artadi va aclarir les paraules d'ahir del president català, Quim Torra, quan va dir que el sobiranisme hauria de crear «un altre 1 d'octubre».



No necessàriament referèndum

Segons la portaveu, Torra, que ahir va marxar cap a Washington després de presidir la reunió de govern, no es referia a celebrar un altre referèndum unilateral, sinó a que hi haurà altres «moments clau» o «finestres d'oportunitat» en el futur, sense concretar quins.

En tot cas, les paraules d'ahir de Torra van provocar la reacció del president del Govern, Pedro Sánchez, qui ha dit des de Berlín que el que va representar l'1 d'octubre «és una pàgina que cal passar», però s'ha mostrat disposat a dialogar amb Torra sempre dins dels marges de la Constitució.

Com rèplica, Artadi va afirmar que espera que Sánchez no estigui pretenent que els catalans que van anar a votar «s'oblidin» de l'1-O, ni que tampoc estigui demanant que «abandonin el dret a l'autodeterminació».



Des de Berlín

Per la seva banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va instar l'independentisme català a «passar pàgina» del referèndum de l'1 d'octubre per poder iniciar una nova etapa constructiva en les relacions entre l'Executiu central i la Generalitat.En roda de premsa conjunta amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, a Berlín, Sánchez va confirmar la voluntat del seu Govern a «dialogar» i «normalitzar les relacions amb la Generalitat», una institució amb la qual creu que pot parlar «de moltes coses», sempre «dins els marges de la Constitució», la qual cosa exclou autoritzar un referèndum d'autodeterminació. «Per descomptat el que va representar l'1-O és una pàgina que cal passar, també per part de l'independentisme i a partir d'aquí tenir un to constructiu», va avisar Sánchez.

En resposta a una pregunta de la premsa, la cancellera Merkel va indicar que no li incomoda la presència en territori alemany del president destituït de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè Alemanya, de la mateixa manera que Espanya, és un estat de dret.



Inici «desastrós»

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va advertir ahir que el rebuig del president del Govern, Pedro Sánchez, a «parlar de tot» amb el de Catalunya, Quim Torra, suposa un inici «absolutament desastrós» de cara a la reunió que tots dos mantindran el proper 9 de juliol. Tardà va avisar al Govern de Sánchez de que no hi haurà «col·laboració» per part seva si no és capaç d'establir un diàleg bilateral amb el de la Generalitat «sense condicions ni renúncies», després que el ple del Congrés rebutgés, gràcies als vots del PP, el PSOE i Cs, una moció que ha presentat amb aquest objectiu.

Després de recordar que Pedro Sánchez va dir ahir a Berlín que està disposat a «parlar de moltes coses» amb Torra, va posar èmfasi que això significa «sembrar el fracàs» en la recerca d'una solució per al conflicte de Catalunya. El president de la Generalitat, Quim Torra, emprèn aquest dimarts un viatge de cinc dies a Washington per inaugurar el Catalan American Council i el festival de folk Smithsonian Folklife Festival.

A les 18 hores, Torra va intervenir en la inauguració del Smithsonian Folklife Festival, que compta amb Catalunya i Armènia com convidades.