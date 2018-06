La Fiscalia s'oposa a deixar en llibertat Forn per la proximitat del judici

L'exconseller Joaquim Forn va tornar a demanar al jutge Pablo Llarena que el deixi en llibertat en assegurar-li que no hi ha risc de reiteració delictiva, un extrem que la Fiscalia va rebutjar oposant-se de nou a la seva sortida de presó per la gravetat de les penes que se li imputen i la proximitat al judici. Forn va argumentar ahir davant del jutge que instrueix el cas obert pel procés que la carta que va escriure a la presó al costat de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras anava dirigida a agrair el suport moral de la gent i no a donar suport a als Comitès de Defensa de la República (CDR), com va interpretar Llarena en un acte en el qual es negava a deixar-lo en llibertat.

Segons va explicar als mitjans l'advocat de Forn, Xavier Melero, encara que la Fiscalia va reconèixer que potser hi va haver un «equívoc» arran d'una «lectura deficient d'un mitjà digital» en la interpretació de la missiva de Forn, es va oposar a deixar-lo en llibertat.

Ho va fer davant la gravetat dels delictes pels quals està processat, malversació i rebel·lió; i davant la proximitat que el jutge fixi data de judici, un cop acabi de practicar les últimes diligències que té pendents.



Al contrari que l'anterior fiscal

En general, el ministeri públic sempre s'ha mostrat contrari a excarcerar l'exconseller, que ja ha sol·licitat la seva llibertat diverses vegades, si bé en una ocasió l'anterior fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va ordenar als fiscals del cas canviar de criteri per «raons humanitàries».

Melgar va ordenar que demanessin al jutge la llibertat de Forn amb una fiança de 100.000 euros perquè s'havia tingut «coneixement de l'aparició de tuberculina» -després es va descartar que patís tuberculosi- i perquè va renunciar a la seva acta de diputat, i els fiscals del cas van acatar la decisió per «imperatiu legal».

En aquesta ocasió, la petició de llibertat de Forn, a la presó des del 2 de novembre, s'ha produït arran d'una compareixença, sol·licitada per la seva defensa, amb la qual l'exconseller pretenia desmuntar un dels anteriors arguments esgrimits per Llarena per mantenir-lo a la presó. Llarena va basar la seva negativa a excarcerar-lo en una missiva que Forn va escriure des de la presó juntament amb l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras que va ser llegida en un acte públic celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Segons el jutge, en aquella missiva tots dos expressaven el seu suport als CDR, si bé ahir Forn va negar tal extrem i va mantenir que l'únic que intentava expressar en aquella carta era agraïment al suport que li mostrava la gent davant la seva situació processal, segons fonts presents en la declaració.



Iglesias visita Cuixart

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va visitar ahir a la presó madrilenya de Soto del Real el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. També assegura que vol fer-ho amb Junqueras i amb Puigdemont «tot i ser més difícil». Sobre la seva visita a Cuixart, va explicar que van estar conversant sobre la seva situació personal i la situació política a Catalunya