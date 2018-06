El govern espanyol manté que vol reformar el delicte de rebel·lió

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha dit que el govern espanyol es plantejarà reformar el Codi Penal per modificar el delicte de rebel·lió, tal i com va anunciar al maig Pedro Sánchez com a cap de l'oposició. Delgado reconeix que s'ha de modificar per "afrontar noves situacions i nous actors" i recorda que el seu origen es remunta al 1900 sempre "en contexts d'alçaments militars i comptat amb la violència com estructura del tipus penal". "Poden aparèixer noves situacions i nous actors en relació a aquest delicte, el que va proposar en el seu dia per Sánchez és afrontar aquestes noves situacions des d'un debat tranquil, comptat amb el màxim consens per defensar una cosa que tots hem d'estar d'acord: la Constitució", ha dit durant la sessió de control a preguntes del diputat popular Pablo Matos Mascareño.