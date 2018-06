Llibertat provisional per als detinguts per violació a Molins de Rei

Llibertat provisional per als detinguts per violació a Molins de Rei

El jutjat d'instrucció número 1 de Sant Boi de Llobregat va acordar la llibertat provisional dels sis detinguts per ser els presumptes autors d'una agressió sexual en grup el passat 19 de maig a la sortida d'una discoteca a Molins de Rei.

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va detallar que la jutgessa ha determinat pel que fa als detinguts, que van ser detinguts a final de la setmana passada, les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia.

Aquestes són: llibertat provisional, retirada de passaport, compareixences periòdiques per a cinc dels investigats, ordre d'allunyament de la víctima i prohibició de comunicació amb ella per qualsevol mitjà, així com el dipòsit dels terminals telefònics per comprovar si existissin elements de valor per a la investigació.

Els fets que s'investiguen van succeir el passat 19 de maig, poc abans de les 6 del matí, quan aquesta mitja dotzena d'homes haurien abordat una noia, major d'edat, a la sortida d'una discoteca.



Al maleter d'un cotxe

Segons va relatar la víctima, la van ficar en el maleter d'un cotxe i, després d'abusar d'ella, la van abandonar a l'aparcament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de la localitat veïna de Sant Boi, amb la roba trencada i un estat de molta angoixa. Una vegada que va demanar ajuda i la van socórrer, va ser traslladada fins a l'hospital de Sant Boi, on van determinar que hauria estat agredida sexualment.

Segons va informar El Periódico, la investigació dels Mossos d'Esquadra se centra ara sobre aquests tres joves, d'entre 21 i 23 anys -la mateixa edat que la resta del grup de amics-, que també són els que han reconegut en seu judicial que van mantenir relacions sexuals amb la dona durant la passada setmana tot i que asseguren que van ser consentides.

Segons fonts policials, en un primer moment, la víctima només va poder reconèixer a un dels joves, gràcies a un tatuatge que llueix, però aquest individu, en concret, no és dels que estaria present quan van ocórrer els fets denunciats. La víctima hauria declarat que va ser penetrada per 5 nois.



Condemna general

Entitats i administracions van condemnar la violació en grup denunciada per una noia de Molins de Rei. «Les agressions sexuals són una de les formes de violència masclista, un delicte que atempta contra la llibertat i la dignitat de les persones i que degrada no només les dones que ho pateixen, sinó tota la ciutadania. És un problema greu de la nostra societat que no pot quedar silenciat», va denunciar en un comunicat el Consell Comarcal del Baix Llobregat. L'ens va cridar a sortir al carrer a les 20 hores, a tots els municipis de la comarca, per rebutjar «totes les formes de violència masclista». Alguns municipis, com Sant Just Desvern, ja es van sumar a la convocatòria.

L'Ajuntament de Molins de Rei, on van succeir els fets, va anunciar que estudiarà personar-se com a acusació popular de la causa contra els presumptes agressors. «És imprescindible aixecar la veu d'alarma, tant a les institucions com al carrer, davant les greus conseqüències socials i humanes que pren la violència masclista», va manifestar el consistori en un comunicat.