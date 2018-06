El Parlament admet la moció que posa la sobirania catalana per sobre del TC

La Mesa del Parlament va acceptar a tràmit ahir la moció de la CUP que demana ratificar la resolució independentista del 9 de novembre del 2015 que anteposava la sobirania catalana al compliment de les resolucions del TC, que va suspendre el text aprovat.

Fonts parlamentàries van explicar que la moció (avançada aquest dilluns per Europa Press) es va acceptar a tràmit a la Mesa, on no hi havia el vice-president primer, Josep Costa (JxCat), per la qual cosa en votar-se es va empatar a tres vots, i va prevaldre el vot de qualitat del president, Roger Torrent.

Altres fonts van explicar que Torrent va fer valer el seu vot malgrat que el lletrat major el va advertir que s'estava «contravenint» una resolució del TC; i PSC, PP i C's van demanar reconsiderar l'acceptació a tràmit i van avisar que es plantejaran mesurades com portar-la al TC si se segueix endavant. L'anul·lació del text es va anunciar a la Mesa la passada legislatura, i fonts parlamentàries van insistir que el mateix TC va advertir l'actual Mesa que «han d'impedir mesures tendents a desoir» al Tribunal, per la qual cosa consideren que no poden esgrimir desconeixement per justificar la seva admissió a tràmit.

Ara s'obre un termini de 48 hores per presentar una reconsideració de l'admissió a tràmit, després de la qual cosa la Mesa ha de tornar a decidir si deté la iniciativa o la porta al ple obligant els grups a posicionar-se. La moció demana que la Cambra es ratifiqui en aquesta mesura «davant les actuacions de l'Estat per mitjà del TC, de l'Audiència Nacional i de la Fiscalia, de judicialització i persecució dels actes conseqüents amb el mandat democràtic» d'aconseguir la independència. També volen que s'assumeixi «la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades per aquest Parlament».