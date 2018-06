Quim Torra des dels EUA: Treballarem pel reconeixement internacional de la República

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha iniciat el seu viatge a Washington deixant clar des del cor dels EUA que no pensa parar fins que els efectes del que van votar els catalans l´1-O acabin sent una realitat reconeguda pel món. En un discurs fet durant la inauguració del Catalonia America Council –una organització privada de foment de les relacions entre Catalunya i els Estats Units- Torra ha recordat que el passat 1 d'octubre els catalans "van exercir el dret a l´autodeterminació". "I ara hem de fer efectiu aquest mandat democràtic. La República és sinònim de llibertat. A Catalunya, els conceptes de la República, la llibertat i la democràcia no només són conceptes complementaris, sinó que també són sinònims. I no deixarem de treballar fins que els tres conceptes siguin una realitat internacionalment reconeguda", ha avisat.

I és que el president ha remarcat als americans presents a la inauguració que "el dret a l'autodeterminació és essencial" per als catalans. "Volem que sigui eficaç amb totes les implicacions", ha sentenciat, al costat del líder del Catalonia America Council i exdelegat de la Generalitat als EUA, Andrew Davis.

Torra ha aprofitat també per denunciar des de la capital nord-americana la situació "d´estat d´emergència" que creu que viu Catalunya per la reacció de l´Estat a l´independentisme. "Tornem a tenir presoners polítics, exiliats i víctimes de la repressió", ha dit en el seu discurs en anglès. A més, ha explicat que en aquest moment, a la Generalitat de Catalunya, "es lluita contra tots els efectes malignes de l'estat d'emergència en la mesura del possible i es denuncien les injustícies patides per persones com el propi president Carles Puigdemont". "La situació de regressió dels drets democràtics a Espanya és intolerable per a qualsevol democràcia", ha conclòs.

En aquest sentit, citant a l´expresident dels EUA Thomas Jefferson ha assegurat que actualment es viu a Catalunya una situació complexa". "Ell va dir que quan un seguit d'abusos i usurpacions perseguint el mateix objecte evidencia un disseny per reduir la gent sota el despotisme absolut, és el seu dret, és el seu deure, fer fora aquest govern, i proporcionar nous guàrdies per a la seva futura seguretat". "Certament, no volem deposar cap govern. Però tenim el dret i la voluntat de fundar el nostre estat independent. No fem res contra ningú. Volem el millor per a tothom. Però també per a nosaltres", ha afirmat.

Així, ha reivindicat que a Catalunya hi ha valors com "la llibertat, la llibertat d´expressió, el respecte als drets humans, la pau i la necessitat d'enfortir la relació transatlàntica" que li són propis i que poden compartir amb els EUA. Però ha demanat no oblidar que Catalunya "es troba en una cruïlla històrica excepcional". Per això, des de Washington, "on es valora la llibertat i la dignitat de les persones", ha volgut "proclamar" que té, "més que l'esperança, la ferma convicció que aviat Catalunya s'unirà a la resta de la lliure nacions del món". "Ho aconseguirem", ha sentenciat.

Torra ha fet aquest discurs inaugurant l´organització provada que ara lidera Davis, que va ser el delegat de la Generalitat i que va ser cessat pel 155. És per això que ha volgut recordar que el tancament de les delegacions a l'estranger "és només la punta de l'iceberg dels efectes nocius que ha tingut l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola". "De fet, quan parlem de l'article 155, per molt increïble que sigui, estem parlant de la declaració d'estat d'emergència realitzada a la Unió Europea al segle XXI", ha etzibat.

Arran d´això, a més, ha refermat que, tot i que amb el tancament de les delegacions l´Estat "volia silenciar" Catalunya, el Govern té la intenció de revertir-ho. "Que ningú tingui cap dubte que aquesta delegació es tornarà a obrir tan aviat com sigui possible", ha dit, recordant que el conseller d´Exteriors ja ha anunciat les sis primeres reobertures, tot i que Washington no és una d´elles.